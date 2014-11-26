به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ضیاء هاشمی، معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بعدازظهر امروز در حاشیه مراسم حضور وزیر علوم جدید در وزارت علوم در خصوص برنامه روز دانشجو و حضور رئیس‌جمهور در این مراسم، گفت: برنامه مراسم روز دانشجو، مکان آن و اینکه آیا رئیس‌جمهور شرکت خواهد کرد، به محض اینکه قطعی شود، اعلام می‌کنیم.

وی ادامه داد: امیدواریم تا آخر هفته آینده برنامه مراسم روز دانشجو مشخص شود.

معاون فرهنگی وزارت علوم افزود: دکتر فرهادی، وزیر جدید باید تصمیم بگیرند که کدام همکاران برای مسئولیت‌های مختلف کم کاری کنند.

ضیاء هاشمی تاکید کرد: در قاموس ما، استعفا نیست.