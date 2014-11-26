زنجان ظرفیتهای خوبی برای توسعه زکات دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای زکات استان زنجان افزود: زنجان مردمی متدین و حسینی دارد و افزایش زکات در این استان موید این امر است و مردم این استان با نیت قلبی اقدام به این کار می کنند.

وی اظهار داشت: مردم این استان با فرهنگسازی که توسط مبلغان در زمینه زکات انجام گرفته این امر روز به روز در استان افزایش پیدا می کند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: زکات فطره متعلق به فقراست و با اقداماتی که روز عید فطر در این استان انجام شد این مبلغ به صورت آن لاین همان روز به حساب نیازمندان واریز شد.

حجت الاسلام خاتمی تاکید کرد: تحقق این امر مهم با همکاری فرمانداری، ائمه جماعات و هیات امنای مسجد به خوبی اجرا شد.

وی افزود: در این استان کشاورزان در پرداخت زکات پیشقدم هستند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: مردم استان زنجان در تمام مقتضیات زمانی در مسیر انقلاب حرکت کرده اند و ارتقای زکات در استان روز به روز گواهی این امر است.

حجت الاسلام خاتمی تصریح کرد: فرهنگ زکات باید در استان به خوبی فرهنگسازی شود.

وی افزود: مبلغان هم رسالت بسیار بزرگی بر دوش دارند و آن این است که در روستاها امر زکات را به خوبی نهادینه کنند.