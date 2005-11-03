سال جديد هندو آغاز شد

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر"، جشنواره سال جديد هندوها كه يك جشنواره پنج روزه است، از روز سهشنبه آغاز شده و به عنوان بزرگترين جشنواره مذهبي هندوها نيز تلقي ميشود.
در اين جشنواره تمامي هندوها در مقابل منازل خود شمع قرار ميدهند و به ديدن دوستان و اقوام خود ميروند، به يكديگر هديه ميدهند و براي دعا كردن به معابد ميروند.
به گفته هندوها مردم جشنواره ديوالي را به خاطر پيروزي بر شيطان جشن ميگيرند.
بنا بر گزارش موسسه گفتگوي اديان،، حدود 800 ميليون هندو به همراه سيكها در سراسر جهان سال جديد را جشن ميگيرند.
به گفته برخي اين جشنواره براي جشن گرفتن بازگشت ارباب "راما" خداي هندوها پس از 14 سال تبعيد برگزاري ميشود كه در آن مردم شهر شمالي "آيودها" براي نشان دادن راه به او هزاران شمع در مسير او روشن كرده بودند.
برخي ديگر نيز ميگويند اين جشنواره را براي پيروزي ارباب "كريشنا" بر ديوي كه مردم جنوب را ميترساند برگزار ميشود.
در روز آخر اين جشنواره برادرها به منزل خواهران خود ميروند و براي آنها هدايا ميبرند.
سال جديد هندوها از روز سه شنبه با برگزاري جشنواره "ديوالي" يا جشنواره نور هندوها در هند آغاز شد .
به گزارش گروه دين و انديشه "مهر"، جشنواره سال جديد هندوها كه يك جشنواره پنج روزه است، از روز سهشنبه آغاز شده و به عنوان بزرگترين جشنواره مذهبي هندوها نيز تلقي ميشود.
نظر شما