به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، رئيس جمهور كه امشب در مراسم افطار با اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، جمعي از اهالي فرهنگ ، هنر، قلم و اصحاب رسانه ها و خادمان قرآن در نهاد رياست جمهوري سخن مي گفت، افزود: باور ندارم كه در 27 سال گذشته در عرصه فرهنگ و هنر فاقد نقطه اوج و افتخار آميز بوده باشيم و چنين باوري را غير منصفانه مي دانم.

احمدي نژاد تصريح كرد: صحنه هايي در انقلاب آفريده شد كه در طول تاريخ بشريت و كشورمان بي نظير است و هنرمنداني تربيت و آثاري خلق شده است كه تا آينده موجب افتخار و مباهات ما مي باشد.

رئيس جمهوري ادامه داد: هنرمند و هر انسان مصلح همواره بايد به وضع موجود معترض باشد و روح كمال جويي و كمال خواهي را تجلي دهد.

احمدي نژاد با بيان اينكه هنرمندان بايد معرف و ترجمان هويت ملت ايران بوده و آرمانهاي بلند ايرانيان را در جامعه منتشر كنند، تصريح كرد: اهالي فرهنگ و هنر از سوي ديگر بايد با نگاه نقادانه به وضع موجود نگاه كنند و چشم بيدار ملت ما باشند و شرايط امروز و آينده را رصد كنند.

رئيس جمهور بزگترين ميراث فرهنگي ايران را فرهنگ اسلامي و ايراني و ويژگي هاي انساني و ايماني ملت ما و هنر و ادب افتخار آميز و بي نظير ملت ما دانست و بر لزوم صيانت از اين ميراث فرهنگي و پاسداشت و ترويج ويژگيهايي كه چنين خلاقيت هايي را ايجاد مي كنند، تاكيد كرد.

احمدي نژاد گفت: انقلاب ما، انقلاب فرهنگي است و از آنجا كه موضوع حكومت ها انسان و تعالي بشريت است نگاه دولت به همه عرصه ها فرهنگي است .

وي ادامه داد: شايد در برخي ادوار غفلت كرده و از اين نگاه فاصله گرفته ايم، اما همه بايد تلاش كنيم تا به اين نگاه باز گرديم و مطمئن باشيم كه دولت در خدمت اين نگاه خواهد بود.

رئيس جمهوري با تاكيد بر اينكه انتقال فرهنگ در بستري از عاطفه اتفاق مي افتد و خارج از رابطه و فضاي عاطفي هيچ فرهنگي اصالت نيافته و متعالي نمي شود، تصريح كرد: كار هنرمند اين است كه فضاي جامعه را عاطفي نگاه دارد تا فرهنگ به صورت درست و روان منتقل شود.

احمدي نژاد افزود: اگر به دنبال عدالت، خدمت و تعالي هستيم، به خاطر انسانهاست تا در سطح بالاتري از فرهنگ زندگي كنند و در اين مسير با همكاري شما هنرمندان و اهل فرهنگ مي توانيد فرهنگ خود را حفظ كرده و پيامهاي بلند و نجات بخشي كه برخواسته از انقلاب اسلامي مي باشد براي همه بشريت داشته باشيم.

وي اولين لازمه حفظ فرهنگ و انتقال آن به نسلهاي آينده و دنياي امروز را به اصل خودباوري و اتكاء به توانمندي هاي داخلي دانست .

رئيس جمهور در خاتمه سخنانش از اهالي فرهنگ و هنر و اصحاب رسانه ها خواست كه بر كار دولت نظارت نمايند.

وي گفت: هرچند كه كمتر از دو ماه است كه در خدمت مردم هستيم اما اگر زبان‌ها در همين مدت بر ما تند باشد ما استقبال مي‌كنيم چرا كه معتقديم اين زبان‌هاي تند در جهت ياري و اصلاح و تجلي دولت است و ما هرگز ناراحت نمي شويم و آن را در جهت تعالي، اصلاح و ياري مي دانيم.

رئيس جمهوري در خاتمه با اشاره به مشكلاتي كه اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه ها در ديدار امشب خود با وي مطرح كردند قول داد كه اين مسائل را با ياري شوراي عالي انقلاب فرهنگي و با اولويت بندي مورد بررسي و پيگيري قرار دهد.

اين گزارش مي افزايد: پيش از سخنان رئيس جمهوري دكتر غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي و عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي و جمعي از نمايندگان اهل فرهنگ و هنر سخنان كوتاهي ايراد كرد.