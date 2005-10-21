مردم منصف ترين و بهترين قاضيان هستند // برخي افراد از موفقيتهاي بسكتبال خوشحال نمي شوند // ذره اي از اهدافي كه داريم عقب نمي نشينيم

اين اين اظهارنظرمهندس علي آبادي رئيس سازمان تربيت بدني درملاقات با اعضاي هيات رئيسه فدراسيون بسكتبال است وشايد همين موضوع باعث شده تا عده اي بخواهند در اين فرصت كه فكر مي كنند، فرصت مناسبي است فدراسيون بسكتبال را زيرسوال برده و تخريب كنند. اگرچه موفقيتها و پيروزي هاي فدراسيون بسكتبال را زيرسوال برده وتخريب كنند. اگرچه موفقيتها و پيروزي هاي فدراسيون بسكتبال درچند ساله اخيرباعث شد كه نگاههاي آسيايي ها و حتي جهانيان نسبت به بسكتبال ايران عوض شده و حسابي ويژه روي آن بازكنند و به اين جهت منتقدان بسياراندكي باقي ماندند كه هرازگاهي ايراداتي را مطرح كرده و ازكاه ،كوه بسازند اما اظهارنظر اخيراسد الله كبير، دبيرسابق فدراسيون بسكتبال كه اززمان آغازكارفدراسيون بسكتبال با حضورمحمود مشحون درراس آن، تاكنون سكوت كرده بود، دراين مرحله جلب نظركرد. اظهارنظري مبني براينكه موفقيتهاي فدراسيون بسكتبال مشحون به جهت برنامه 7 ساله فدراسيون گذشته بوده، در فدراسيون مشحون سازندگي و توجه به پايه فراموش شده، مربيان اختيار تام ندارند و... كه البته محمودمشحون بنا به دلايلي ترجيح داد دراين زمينه سكوت كرده و قضاوت را بر عهده مردم بگذارد.

همين موضوع بهانه اي شد تا از محمود مشحون رئيس فدراسيون بسكتبال دعوت كنيم درمصاحبه اي چهارساعته در دفترخبرگزاري "مهر" حضوريافته و درمورد مسائل ريز و درشت بسكتبال صحبت كند كه ما حصل آن درذيل مي آيد.

* اسدالله كبيردبيرسابق فدراسيون بسكتبال درمصاحبه اي عنوان كردند كه موفقيتهاي بسكتبال به دليل برنامه 7 ساله آنان بوده و همچنين گفته اند كه درفدراسيون سازندگي فراموش شده و ... به نظر شما همينطور بوده ؟

فدراسيون هرگز وارد حاشيه نمي شود وهرچند كه سعي كنند فدراسيون را وارد حاشيه كنند، موفق نمي شوند. بهترين جواب اين است كه مردم بهترين و منصف ترين قاضيان هستند وهدف فدراسيون بسكتبال هم رشد و تعالي بسكتبال است و هركسي هم كه دراين راستا زحمت كشيده و كمك كرده، دستش درد نكند. من هميشه گفته ام كه گذشتگان هم درموفقيت ها تاثيرداشته اند و هركس هم بتواند درراستاي اعتلاي بسكتبال كمك كند، دستش را مي فشاريم و خدا قوت هم مي گوئيم.

آنچه كه حائزاهميت بوده و براي سازمان تربيت بدني هم اهميت داشته اين بوده كه پرچم جمهوري اسلامي درميادين بين المللي به احتزازدرآمده باشد و اين اتفاق هم افتاده چون درجوانان و اميد به جام جهاني راه يافته ايم و هركس كه كمك كننده بود، اميدوارم كه ازكمك خود دست برندارد. مهم اين است كه در اين برهه برنامه 7 ساله آنان يا برنامه 40 ماهه ما بسكتبال را به اينجا كشانده است و اگربرنامه 7 ساله آنان بوده، خواسته ما اين است كه يك برنامه هفت ساله ديگرهم به فدراسيون بدهند.

* هميشه فكر مي كرديم كه پتانسيل بسكتبال هماني بود كه در گذشته وجود داشت و اصلا توان پيشرفت و ارتقاء و كسب مقامهاي برتر را نداشته و نمي توانست با رقباي نام آور رقابت كند اما امروز جهاني شده. برنامه هايتان در مديريت اين موفقيت ها چه بوده است؟ اين تغيير مديريت به نوعي رنسانس بود و شانس نبوده است؟

خيلي ها دوست دارند براي بسكتبال حاشيه درست كنند اما بايد مطمئن باشند كه دراين حالت هم من و همكارانم ذره اي از اهدافي كه داشته و داريم عقب نخواهيم نشست. براي مثال روزنامه ها را درنظر بگيرند مثلا ازجمع 10 روزنامه اگر يكي قصد حاشيه سازي را دارد 9 روزنامه ديگر به هدف خود رسيده اند. حال اگربرعكس شود و 9 روزنامه به فكرحاشيه سازي بيفتند دراهداف مورد نظرفدراسيون خللي ايجاد نمي شود و پرقدرت ترازگذشته به كارادامه مي دهند.

البته به اين معنا نيست كه روزنامه ها را نمي خوانيم و پيگيري نمي كنيم، بلكه من تمام روزنامه ها را هرروز صبح مي بينم و مواردي را كه اشاره شده، پيگيري مي كنم. دريكي ازجلسات كميته انضباطي نماينده سازمان از من پرسيد چه كرديد كه روزنامه هايي كه قبلا درمورد بسكتبال فقط چند خط مي نوشتند امروزحجم عظيمي را به رويدادهاي بسكتبال اختصاص مي دهند و من گفتم اين تعاملي است كه به وجود آمده و روزنامه ها و همه رسانه ها بسيار مصرانه و با زحمت با بسكتبال همكاري مي كنند.

امروزبرخي بدنبال اين هستند كه هرزحمات كشيده شده و هركس را كه دراين راه تلاش كرده كوچك و كمرنگ كنند و دراين راستا به دنبال پيدا كردن ايرادهاي كوچك و البته بزرگ جلوه دادن آن هستند. من اگربخواهم ازسيستم مديريتي خودم بگويم فقط ازخودم تعريف كرده ام كه اصلا جايزنيست اين را همگان گفته اند و نيازي نيست در مورد آنچه كه جامعه برايم طرح كرده و البته پاداش آن را نيز به من داده است موردي بگويم و از آن دفاع كنم. نمي خو اهم گذشتگان را نيزضعيف كنم چون شرط انصاف نيست و ما مدعي هستيم كه ورزش كرده ايم و صادق هستيم. من حداقل اگرپهلوان نبوده ام، قهرمان كه بوده ام و به استفاده آنچه كه در ورزش وجود دارد و با جوانمردي همراه است نمي طلبد كه آنچه درگذشته اتفاق افتاده است به زبان بياورم چون ما نيامده ايم كه نبش قبركنيم وعامل عقب ماندگي ها را معرفي كنيم. من آماده ام تا اين چرخ زنگ زده بسكتبال را به كمك همكارانم دوباره به حركت درآورم و همه مي دانند كه چه مسائلي باعث ترقي بسكتبال شد.

الان هم مي گويم اگر پيشرفتي بوده نتيجه كارگروهي عده كثيري بوده است. هم درآن گذشتگان سهيم هستند و هم همكاران زحمتكش من در فدراسيون، در هيئتهاي بسكتبال استانها و باشگاهها و هم داوران و مربيان زحمتكش و همچنين مطبوعات و رسانه ها ورزشي كه همواره يار و ياور بسكتبال بوده و تلاشي بي وقفه داشته اند. من هرگزنگفته ام كه اين كارها به تنهايي توسط من انجام شد. من درجلسه انتخابات رئيس فدراسيون بسكتبال اعلام كردم كه ازهمه كمك مي خواهم محال است كه كاري و تصميمي درفدراسيون گرفته شود كه نتيجه تصميم فردي من باشد بلكه نتيجه يك كارگروهي است.

دلايل موفقيت اين بود كه همه صادقانه فعاليت كردند وهيچ غرض ومرض و سمت و سويي دركارشان وجود نداشت. ما تشخيص داديم ضعف كاركجاست، تحمل كرديم همه مسائل وارده و بسيج شديم براي رفع مشكلات و هماهنگ بوديم براي حركت و دست به دست هم داديم و هركس يا علي گفت از او كمك گرفتيم تا به امروز رسيديم حالا اگر اين موضوع كسي را آزارمي دهد ما مقصرنيستيم.

* به نظر مي رسد كميته آموزش آنگونه كه بايد و شايد فعال نيست . به نظرشما دليل آن چيست؟ آيا فدراسيون بهاي لازم را نمي دهد و يا اينكه اين كميته برنامه هاي خاصي ندارد؟

آنچه كه دربسكتبال داشتيم، آنچه كه بوجود آمده و آنچه كه در زمان حال هست هيچوقت بدون نقيصه نيست منتها شرايط آدم ها بسيارمختلف است. ما درشرايطي سكان بسكتبال را برعهده گرفتيم كه بازيهاي متعددي را دررده هاي مختلف سني در غرب آسيا و آسيا درپيش داشتيم سعي كرديم آنچه را كه در اختيارداريم بپرورانيم و نتيجه بگيريم و اهداف همين بود چون زمان كم بود اما تقريبا كارآموزشي هم شد و استعداديابي و اردوهاي بلند قدها هم تشكيل شد و بيش از500 نوجوان و جوان به اردوها فراخوانده شدند.

البته قبول داريم كه روي آن كم كاركرديم هرچند كه شروع خوبي داشتيم. همچنين كلاسهاي داوري و مربيگري بين المللي داشتيم، كلاس مربيگري دراستانها برگزارشد و چندين سي دي آموزشي خوب دراختيارعلاقه مندان گذاشتيم و سعي كرديم آنچه درتوان داريم، بگذاريم اما كارآموزشي، اسم بسياركوچكي درفدراسيونها دارد اما دامنه فعاليت بسياربزرگي را مي طلبد و هرحركتش مستلزم هزينه هاي سنگين است كه ما واقعا اين هزينه ها را نداشتيم. ما مگربا چقدرهزينه اين قهرماني را بدست آورديم؟ با اين وجود با توجه بيشتري كه صورت مي گيرد درسال جاري بودجه قابل توجهي براي كميته آموزشي در نظرگرفته شده است و كارها را دنبال مي كنيم تا كمبودها جبران شود.

* آيا پايگاههاي قهرماني در استانها فعال است و آيا بازدهي لازم را داشته است؟

ج: پايگاههاي قهرماني درچند استان مثل تهران، اردبيل، اصفهان، خوزستان و ... فعال است اما آنگونه كه انتظارمي رفت به بازدهي لازم نرسيده است، ما طرح خوبي داديم و با سازمان تربيت بدني هم هماهنگ شديم اما در14 استاني كه ما برايشان برنامه گذاشتيم و به مربيانشان آموزش داديم، آنگونه كه انتظارمي رفت طرح استعداديابي ادامه نيافت كه اميدواريم به زودي كاردراستانها با نظم بيشتري ادامه يابد.

* آيا استانهايي داريم كه مثلا استعدادهاي ناب بسكتبال را داشته باشند؟

بله استانهايي نظيرخوزستان، اصفهان و كردستان داراي اين استعدادها هستند و همچنين استانهايي ديگركه مستلزم كار فراوان و زمان چند ساله براي يافتن آنهاست و براي آينده بسكتبال بايد ازهمين كانالها وارد شويم. ما استانهاي داوطلبي داريم كه توانايي ندارند و استانهاي كم فعاليت و خاموشي كه داراي استعدادهاي فراوان هستند و درهمين راستا چند كارشناس را به استانها فرستاديم تا استعدادها را كشف كنند و بايداين كار ادامه يابد بخصوص با وجود ويچسلا و شابيلنسكي.

* آيا مركز پايگاههاي خدماتي كه در راس آن آقاي قدمي حضور دارد بودجه اي را به اين امر اختصاص داده است؟

سال گذشته آقاي قدمي دراين راستا اقدام كرد وجلساتي گذاشت و تاكيد داشت كه پايگاهها تقويت شود كه ما بلافاصله اقدام كرديم و بازهم جلسه اي دراين زمينه خواهيم داشت و تفاهم نامه اي را نيزهفته گذشته به امضا رسانديم كه پايگاههاي قهرماني كارشان دقيق ترو رسمي ترادامه يابد و با آمدن آقاي علي آبادي كه به كارهاي پايه اعتقاد دارد اين موضوع درفدراسيون بسكتبال با جديت بيشتردنبال مي شود و ازما خواستند كه بيشتر به استانها توجه كنيم.

* در ديداربا آقاي علي آبادي بحث افزايش بودجه براي برخي از رشته ها مثل بسكتبال، دووميداني و ... كه پتانسيل هاي خوبي دارند مطرح شد، آيا دراين زمينه به نتيجه اي رسيديد؟

دراين جلسه كه بيشتر ازيك جلسه معارفه بود مهندس علي آبادي بسيارآگاه و مطلع پا به عرصه ورزش گذاشته و شناخت كاملي نسبت به ورزش كشوردارند و تحقيقات بسيارخوبي نيز به عمل آورده اند. درمورد بسكتبال مواردي را اعلام كردند كه مشخص بود كه نسبت به آن كاملا آگاه هستند و گفتند با عشق به كارخودتان ادامه بدهيد. آقاي علي آبادي گفتند كه وظيفه من رسيدن به همه فدراسيونهاست علي الخصوص فدراسيونهايي كه برنامه دارند و چنين فدراسيوني در اولويت برنامه اي قرارمي گيرد بنابراين من و اعضاي فدرايسون هم درخدمت آقاي علي آبادي خواهيم بود و مانند گذشته با برنامه پيش مي رويم.

با اين وجود من شخصا اعتقاد ندارم كه بحث بودجه مطرح شود چون اين مشكلي است كه خواه و ناخواه ما داريم بحث بودجه فراگير درهمه فدراسيونهاست و همچنين درسازمان تربيت بدني يك روزبودجه فدراسيون بسكتبال يك ميليون و ششصد هزار تومان بود وبا همان مبلغ همه برنامه ها را دنبال مي كرد امروز مبلغي به مراتب بيشتراست اما نمي تواند برنامه ها را پيش ببرد.

فكرمي كنم عنوان اينكه بودجه نداريم يا بودجه كم است و گله و شكايت درمورد آن دركارهاي گروهي، اصل بدنه هرم را مي شكند. اين مشكلي است كه بايد خصوصي مطرح شود. اين مشكلي است كه توضيح واضحات است كه آنچه براي فوتبال، واليبال، بسكتبال و ... و ورزش داريم پاسخگونيست و امكانات ما متعلق به 30 سال قبل است اما آيا حالا بايد مكررا گفت كه ما نداريم، ما كمبود داريم؟ اينكه درست نيست. اولا با آنچه كه داريم بايد برنامه ريزي كنيم و جلو برويم و درلابلاي آن براي رشد و نمو، خواسته هاي خود را بشناسيم و با درميان گذاشتن با كارشناسان، آن را طرح كرده و مسائل روزكالبد شكافي شود و به فدراسيونها تزريق شده باشد. مهندس علي آبادي درجمله اي زيبا همه حرفهايش را زد كه گفت: موظف هستيم از همه فدراسيونها حمايت كنم اما فدراسيونهايي كه برنامه دارند و شعاري عمل نمي كنند در اولويت قراردارند.

با مثالي روشن تربيان كنم: الان هركس سرقراري نمي رسد مي گويد ترافيك بود، خوب پس حالا كه همه ترافيك را مي شناسند بايد زودتربراي رسيدن به قرار راه بيفتند. بحث بودجه هم همين است و همه مي دانند كه بودجه چقدراست بنابراين بايد طبق آن برنامه ريزي كنند.

من خواهش كرده ام كه جلسه اي با آقاي علي آبادي داشته باشم با و درمورد كل بسكتبال با ايشان صحبت كنم. بر اساس تجربيات، نبايد هرمشكلي را درهركجا عنوان كرد. اين مجموعه هم همينطوراست. برخي مسائل وجود دارد كه نبايد همه بدانند بلكه خصوصي است و رياست سازمان تربيت بدني و معاونين وي بايد بدانند. من بايد درجلساتي، برنامه هاي فدراسيون بسكتبال را به رياست سازمان و معاونين ايشان بدهم و آنان پس از بررسي هاي لازم آن را تاييد كرده يا كم و كاستي هايش را يادآوري كرده تا آن را برطرف كنم و پس از آن زمانيكه برنامه به تاييد آنان رسيد كار را ادامه بدهم و طبق برنامه پيش بروم و اگرفدراسيون بنا به دلايلي موجه تصميم گرفت كه بهترين بازيكن تيم ملي را حذف كند جاي حرف و حديث باقي نماند تا بازيكن بفهمد كه درمسابقات داخلي و برون مرزي، اهدافي والاتر ازگل زدن و خود را مطرح كردن وجود دارد كه دراين راستا، هيچ بازيكني نمي تواند آنگونه كه دلش بخواهد، اقدام كند و فكركند كه الگو است.

درليگ كشورحدود 4 ميليارد تومان هزينه مي كنند اما بودجه بسكتبال 200 ميليون تومان است كه فدراسيون كارهاي همه رده هاي سني را بايد با آن به سرانجام برساند كه البته طبق برنامه هم اين كاررا انجام مي دهد با اين وجود يك باشگاه با 800 ميليون تومان فقط مي خواهد يك تيم را قهرمان كند.

ما امسال براي ليگ چندين جلسه داشتيم چون مي طلبيد كه اين جلسات باشد وقتي يك مربي 50 ميليوني خطا مي كند بايد او را جريمه و محروم كرد وقتي بازيكني 60 و 70 ميليوني خطا مي كند بايد حذف شود تا الگويي براي جوانان نباشد.

با اين اوصاف وقتي درليگ هيچ تيمي حاشيه امنيت ندارد، زماني است كه خستگي از تن دست اندركاران فدراسيون بسكتبال بدرمي رود.

* به نظرشما مهندس علي آبادي چقدرمي تواند درسمت رئيس سازمان تربيت بدني موفق باشد؟

با احاطه وآگاهي كه نسبت به ورزش كشوردارد وبا بررسي ها و تحقيقاتي كه به عمل آورد درسايه تخصصها و مديريت كه از ايشان تاكنون درسمتهاي اجرايي وجود داشته و البته ازآنجا كه نسبت به توانايي هاي افراد آگاهي دارد و آنان را مورد حمايت قرارمي دهد و با تفكري منصفانه پيش آمده و فقط قصد خدمت به ورزش را دارد قطعا مي تواند موفق باشد و ورزش امروز به تفكرات وي احتياج دارد. امروزدرچند رشته گروهي كه شايد درگذشته بصورت آرزو درآمده بود، موفقيت حاصل شده و به مسابقات جهاني راه يافته اند. دررشته هاي انفرادي هم كه كاملا برسرزبانها افتاده ايم و بستري مناسب وجود دارد كه اين موفقيتها با تدابير و برنامه ها وحمايت هاي سازمان تربيت بدني، بيشترو بيشترشود.

شايد فوتبال قبلاهم مطرح بود اما واليبال، بسكتبال، هندبال، واترپلو ... طي اين چند سال برسرزبانها افتاده، درشنا و دوو ميداني مدالهاي زيادي كسب كرديم و كاراته، تكواندو، ووشو، جودو، شمشيربازي، بوكس و ... نيز كاملا شكوفا شده و به قدرت تبديل شده ايم.

* بعضي اوقات عنوان مي شود فدراسيون ازباشگاهي خاص حمايت مي كند، نظرتان را دراين زمينه بگوئيد.

خوشبختانه من با همه رفاقتهايي كه با مديران باشگاهها دارم به هيچ وجه ازهيچ باشگاه خاصي حمايت نمي كنم چون مديران باشگاهها هم دررفاقتهايشان نيزهمين را ازمن مي خواهند و چنين حركتي درفدراسيون بسكتبال باشد كاربسيارزشت و پليدي است چون همه باشگاهها بايد براي فدراسيون يكسان باشند و اگرمسجل شود براي من كه چنين امري درفدراسيون وجود دارد مطمئن باشيد كه بي تفاوت ازكنارآن نخواهم گذشت. حرف و حديث بسياراست.سال گذشته عنوان كردم كه برخي دوست ندارند موفقيتهاي بسكتبال را ببينند كه تقريبا اين موضوع ثابت شد و الان هم گروهي هستند كه با طرح اين مسائل قصد دارند صداقت ها را خدشه داركنند، سال گذشته گفتند من پيكاني هستم، برادرم را متهم كردند كه به فلان باشگاه وابسته است، آقاي نوربخش را به باشگاهي ديگر وابسته معرفي كردند و ... ولي خوشحالم كه به هيچ وجه اين مسائل را درخود و يارانم نديدم و اگركسي مدركي دارد كه ثابت كند چنين اتفاقي افتاده، ارائه دهد و مطمئن باشد كه من سريعترازآنكه فكركنيد برخوردي قاطع خواهم كرد چرا كه باشگاهها به ما اعتماد كرده اند واگرخدايي ناكرده چنين اتفاقي بيفتد، استفاده ازاين اعتماد صورت گرفته است.

* آيا فدراسيون بسكتبال قصد دارد از ورود بازيكنان آمريكايي جلوگيري كند؟

خير، اين موضوع را ازشما مي شنوم و فدراسيون بسكتبال هرگزچنين تصميمي ندارد.

* معرفي نماينده دوم ايران براي مسابقات ليگ غرب آسيا كي صورت مي گيرد و تكليف صنام چيست؟

من كاملا آشكاراعلام كرده ام نمايندگان ايران صنام و صبا باتري هستند و نام صباباتري كه اعلام شده، اما اين هنوزهم حق صنام است كه نماينده دوم ايران باشد و ظاهراخودش را نيزبا استخدام بازيكنان خارجي تقويت مي كند اما ازياد نمي بريم صنام درصورتي نماينده ايران خواهد بود كه تيمي قدرتمندتر و بهتر ازاين تيم وجود نداشته باشد. بهرحال فدراسيون بسكتبال موظف است به حكم وظيفه و مسئوليت نمايندگان قوي را به مسابقات معرفي كند و دراين راستا هم قدم برخواهد داشت واز آنجا كه تا شروع مسابقات هنوزهم زمان داريم براي معرفي نماينده دوم ايران هم زمان خواهيم داشت و ازاين جهت دغدغه اي وجود ندارد. ما بايد نماينده جمهوري اسلامي ايران را معرفي كنيم. امروزهمه روي بسكتبال ايران حساب مي كنند بنابراين بايد تيمهايي اعزام شوند كه بتوانند ازحقانيت خود دفاع كنند.

* تاكنون درمسابقات ليگ برترتيمي را بهترازصنام ارزيابي كرده ايد؟

به هيچ وجه هيچكدام بهترين نيستند و بازهم مي گويم حق حق صنام است اما بهترين نيست. صنام درمسابقات روزبه روز بيشترترقي كرده است و خود را نيزتقويت مي كند اگردراين راستا بهترين باشد، قطعا معرفي مي شود وما منتظرمي مانيم چون خود را بهترازقبل دارد مي سازد.

* آيا با مربي اوكرايني قرارداد بسته ايد وحدود اختيارات وي چقدراست؟

درحال حاضربا وي هيچ قراردادي نداريم. يك ماه او را آزمايش مي كنيم كه با چهاررده سني پايه كاركند و سپس كاراو را ارزيابي مي كنيم كه دراين ميان بهترين كسانيكه بتواند او را ارزيابي كنند، مربياني هستند كه با وي كارمي كنند. اگرقابليت هاي بالاي او دراين مدت براي فدراسيون بسكتبال مسجل شد با وي قرارداد حداقل يك يا دو ساله مي بنديم تا از وجود وي بيشترين بهره را ببريم. به هيچ وجه اختيارتام به اونمي دهيم اما به هيچ وجه هم وي را تضعيف نمي كنيم وهرگزبه حرمت و شخصيت وي لطمه نمي زنيم.

* آيا براي تيم ملي بزرگسال جهت مسابقات غرب آسيا سرمربي خارجي استخدام مي كنيد؟

اگربهترين مربي خارجي كه مثلا ماهي 100 هزاردلار حق الزحمه مي گيرد بخواهد دراين فرصت براي تيم ملي بزرگسالان مجاني هم كاركند، امكانش وجود ندارد چون در عرض يك ماه يا كمترازآن نمي تواند معجزه كند و آنچه ما داريم بپاشد و ازبين برود.ما درصدد به استخدام درآوردن يك مربي خارجي به مراتب بهتر از بوسيناك هستيم و مذاكراتي هم صورت گرفته و اگردراين مدت باقي مانده تا مسابقات غرب آسيا هم يك مربي را با شرايطي كه مي خواهيم پيدا كنيم حتما از او استفاده مي كنيم و گروهي تشكيل مي دهيم كه از وي مشاوره بگيريم اما اينكه براي مسابقات غرب آسيا، بالا سر مربيان تيم ملي قراردهيم، هرگز چنين نخواهيم كرد. كادرهمان مربيان قطراست و ولي صالح نيا هم به عنوان مربي بدنساز برگزيده شد تا جبران نتايج قطرباشد.

* فدراسيون بسكتبال برنامه خاصي براي جذب بازيكنان به ليگ NBA يا ليگ هاي معتبر اروپايي دارد؟

آنچه كه مسلم است حضوربازيكناني نظيرجابرروزبهاني و حامد حدادي در NBA يا كلاسهاي قبل ازورود به NBA براي ورزش بسكتبال ايران خالي از تجربه و موفقيت نيست. پيشنهادهاي متعددي تاكنون آمده كه من جواب منفي به هيچكدام ند اده ام و درابتدا به خانواده هايشان محول كرده ام تا چنانچه راضي شدند، فدراسيون هم تصميم بگيرد. اين بازيكنان بايد به جايي بروند كه توانايي هايشان بروز كرده و ارتقا پيدا كند. كمپاني هايي با فدراسيون وارد مذاكره شده اند كه ما درصدد هستيم كه حقي ازآنان ضايع نشود و با بهترين مربيان درآنجا كاركنند تا باعث شكوفايي بسكتبال ايران شوند.