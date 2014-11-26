به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو عصر چهارشنبه در جلسه مشترک کارگروه امور اجتماعی، امور بانوان و خانواده شهرستان دشتی با تاکید بر همکاری بانک‌های شهرستان در پرداخت تسهیلات ازدواج، اظهار داشت: در حال حاضر بانک ملی با 463 پرونده بیشترین پرداختی در سطح شهرستان داشته است.

وی افزود: هم اکنون 867 پرونده با اعتبار 26 میلیارد ریال نیز در انتظار پرداخت تسهیلات است که امیدواریم بانک‌های عامل اهتمام ویژه‌ای به این امر داشته باشند و با پرداخت این تسهیلات در امر ازدواج جوانان کمک کنند.

فرماندار دشتی بیان کرد: یکی از آسیب‌های اجتماعی معضل طلاق است که ناشی از ازدواج ناموفق است و نیاز است مسئولان و کارشناسان با آسیب شناسی نسبت به رفع و کاهش آن تلاش کنند.

وی ادامه داد: مدیران نباید تنها به پروژه‌های عمرانی اکتفا کنند؛ بلکه باید به بخش اجتماعی و فرهنگی توجه ویژه داشته باشند.

مهرجو با تقدیر از بهزیستی شهرستان دشتی، بر ضرورت اجرای طرح مشاوره قبل از ازدواج و آموزش مهارت‌های زندگی به زوج های جوان تاکید کرد و از دستگاههای اجرایی مرتبط به‌ویژه ثبت اسناد، دانشگاه‌ها و شبکه بهداشت خواست در این زمینه همکاری مجددانه داشته باشند.

ضرورت برنامه ریزی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری دشتی نیز گفت: گرچه کشور ما از فرصت غنی و کامل اسلامی برخوردار است ولی به دلایلی چون نفوذ فرهنگ بیگانه و مانند آن این فرهنگ کم رنگ شده و سفارش‌های اکید اسلام به تعجیل در ازدواج و کراهت از تاخیر آن تا حدودی به فراموشی سپرده شده است.

محمد حسینی افزود: برای معضلات اجتماعی مبتلا به، ضرورت برنامه ریزی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی توسط مسئولان با همکاری مردم مورد تاکید است.

وی بیان کرد: راهبردهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و گسترش فرهنگ حجاب، ساده زیستی، ایجاد اشتغال و توسعه مراکز مشاوره ضروری است.

حسینی با بیان اینکه آگاه سازی والدین نقش موثری در پیش‌گیری از آسیب‌های اجتماعی ایفا می‌کند، بر ضرورت احصای چالش‌ها در مسائل اجتماعی توسط دستگاه‌های ذیربط فرهنگی با دیدگاه کارشناسی تاکید کرد.

زمینه ازدواج موفق جوانان و تحکیم بینان خانواده فراهم شود

مسئول امور بانوان شهرستان دشتی نیز گفت: ازدواج یک ضرورت اجتماعی است که به عنوان یک حرکت فرهنگی باید در جامعه گسترش یابد.

خدیجه ندرتی افزود: امروزه اشتغال مناسب، تسهیلات و ایجاد فضای آرام در جامعه از نیازهای جوانان برای ازدواج آسان است که دولت تدبیر و امید در راستای مهیا شدن این شرایط برنامه‌ریزی مطلوبی داشته است.

وی بیان کرد: ما تلاش داریم در شهرستان باهمکاری بین بخشی دستگاه‌های فرهنگی این مهم را محقق کنیم و زمینه ازدواج موفق جوانان و تحکیم بینان خانواده را بیش از پیش فراهم کنیم.