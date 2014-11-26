یادواره 39 شهید احمدآباد مستوفی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز یادواره 39 شهید احمدآباد مستوفی از توابع شهرستان اسلامشهر با حضور معاون استاندار تهران در محل مصلی این شهر برگزار شد.

صفرعلی براتلو در این مراسم با اشاره به خبث طینت و پلیدی دشمنان اسلام اظهار داشت: ایادی استکبار در غزه به بچه ها رحم نکردند و می بینیم که داعش با دلارهای عربستان و حمایت غرب و اسرائیل چه جنایاتی مرتکب می شود، هدف از تمام این اقدامات ایجاد و گسترش اسلام هراسی در جهان است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار تهران حرکت امام راحل در برپایی انقلاب اسلامی ایران را یک حرکت الهی و جهانی برشمرد و افزود: انقلاب اسلامی ایران حرکت از ظلمت به نور بود، ما بیش از 300 شهید نوجوان در دفاع مقدس داشتیم و امروز رسالت و وظیفه ما در برابر مردم بسیار سنگین است چراکه شهدای ما به ندای امام لبیک گفته و مردانه ایستادند و امروز دفاع از آرمانهای شهدا و کیان مملکت وظیفه همگی ما است.

وی مقام معظم رهبری را الگوی شایسته بسیج دانست و تاکید کرد: بسیجی در کارش بداخلاقی نمی کند و فقط دشمنان باید از بسیج بترسند، در تمام دوران انقلاب اسلامی، تکیه نظام به مردم بوده و بسیج نیز برآمده از همین مردم است لذا نباید از مردم فاصله بگیریم.

این مسئول افزود: یکی از اهداف دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی، اختلاف افکنی میان بسیج و مردم است که با هدایتهای مدبرانه رهبری تا کنون نتوانسته اند به این هدف شوم خود برسند و انشاالله نخواهند توانست.