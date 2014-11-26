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۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۹:۱۸

مجتبی حسینی:

تیم فوتبال استقلال برای جبران باخت شهرآورد به مصاف ذوب‌آهن می‌آید

تیم فوتبال استقلال برای جبران باخت شهرآورد به مصاف ذوب‌آهن می‌آید

اصفهان – خبرگزاری مهر: مربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان گفت: تیم فوتبال استقلال برای جبران باخت شهرآورد به مصاف ذوب‌آهن می‌آید اما نمی‌توان نتیجه دیدار فردای دو تیم را پیش‌بینی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حسینی عصر امروز پیش از دیدار تیمش مقابل تیم فوتبال استقلال تهران در رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های کشور اظهار داشت: در ابتدای فصل شروع بدی داشتیم اما خوشبختانه توانستیم از این بحران عبور کرده و به حاشیه امن برسیم که به عوامل تیم تبریک می‌گویم که در همه شرایط تیم را تنها نگذاشتند.

وی ادامه داد: همان‌طور که می‌دانید بازی حذفی بوده و استقلال با توجه به باختی که در بازی مقابل پرسپولیس داده، با تمام توان خود برای اعاده حیثیت به این دیدار می‌آید.

مربی تیم ذوب‌آهن اصفهان بیان داشت: بازیکنان ما نیز با تمام تلاش خود، بازی کرده و ما بازیکنان را در این باره توجیه کرده‌ایم.

وی درباره اینکه آیا ذوب‌آهن به ثبات رسیده یا خیر، تصریح کرد: هر دو تیم به ثبات رسیده‌اند و ما نیز ذوب‌آهن هستیم و چند بار در فینال رقابت‌های حذفی بوده‌ایم اما درباره بازی فردا نمی‌توان نتیجه را پیش‌بینی کرد.

کد مطلب 2430740

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