به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حسینی عصر امروز پیش از دیدار تیمش مقابل تیم فوتبال استقلال تهران در رقابتهای جام حذفی باشگاههای کشور اظهار داشت: در ابتدای فصل شروع بدی داشتیم اما خوشبختانه توانستیم از این بحران عبور کرده و به حاشیه امن برسیم که به عوامل تیم تبریک میگویم که در همه شرایط تیم را تنها نگذاشتند.
وی ادامه داد: همانطور که میدانید بازی حذفی بوده و استقلال با توجه به باختی که در بازی مقابل پرسپولیس داده، با تمام توان خود برای اعاده حیثیت به این دیدار میآید.
مربی تیم ذوبآهن اصفهان بیان داشت: بازیکنان ما نیز با تمام تلاش خود، بازی کرده و ما بازیکنان را در این باره توجیه کردهایم.
وی درباره اینکه آیا ذوبآهن به ثبات رسیده یا خیر، تصریح کرد: هر دو تیم به ثبات رسیدهاند و ما نیز ذوبآهن هستیم و چند بار در فینال رقابتهای حذفی بودهایم اما درباره بازی فردا نمیتوان نتیجه را پیشبینی کرد.