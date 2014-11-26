تیم بسکتبال هفت الماس قزوین میزبان تیم پتروشیمی بندر امام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته ششم لیگ برتر بسکتبال کشور عصر فردا پنجشنبه تیم هفت الماس قزوین به مصاف پتروشیمی بندر امام می رود.

امید حمیدی سرپرست تیم هفت الماس قزوین عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در مور حساسیت این بازی گفت: تیم های بسکتبال هفت الماس قزوین و پتروشیمی بندر امام از ساعت ۱۶ روز پنجشنبه در سالن شهید بابایی قزوین به دیدار هم می روند.

وی افزود: این بازی برای هر دو تیم اهمیت بسیاری دارد چرا که هم پتروشیمی بندر امام و هم هفت الماس قزوین به امتیاز این دیدار نیاز دارند و نمی خواهند از دیگر تیم های لیگ برتر بسکتبال کشور عقب بمانند.

وی با اشاره به این که کفپوش سالن شهید بابایی قزوین تعمیر شده است بیان کرد: کفپوش جدید این سالن مخصوص رشته بسکتبال است و فردا نیز این کفپوش برای بار دوم مورد استفاده قرار می گیرد.

حمیدی اظهار داشت: از تماشاگران قزوینی درخواست می کنیم با حضور پر شور خود در سالن شهید بابایی تیم هفت الماس را که متعلق به استان است تشویق کنند تا بازیکنان روحیه مضاعفی بگیرند.

وی با اشاره به این که تیم پتروشیمی بندر امام از قدرت بسیاری برخوردار است گفت: پتروشیمی بندر امام سال گذشته قهرمان لیگ برتر بسکتبال ایران شده و امسال نیز مدعی اصلی قهرمانی است لذا فردا بازی سختی پیش روی هفت الماس است.

تیم بسکتبال هفت الماس قزوین هفته گذشته توانست حریف قدرتمند خود دانشگاه آزاد تهران را شکست دهد.