لزوم رفع موانع در حوزه انتقال آب و معادن استان يزد از طريق راهكارهای قانونی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد میرمحمدی، عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان یزد كه با حضور علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: یكی از مهمترین مسائل استان یزد مسئله آب است كه برای حل این مشكل ۱۰ طرح و برنامه تدوین و ارائه شده است كه اجرای برخی از این طرح ها با مشكلات و موانعی مواجه است.

وی با بیان اینكه نه تنها طرح انتقال آب استان یزد بلكه بسیاری از پروژه های بزرگ دیگر ممكن است در مسیر اجرا با مشكلاتی مواجه شوند، افزود: اتخاذ راهكارهای قانونی برای رفع این مشكلات ضرورت دارد به عنوان نمونه اگر در مسیر انتقال آب با مشكل تملك اراضی مواجه شویم و مالكان راضی به فروش اراضی خود نباشند، طرح هر اندازه هم بزرگ باشد، متوقف می شود.

میرمحمدی بیان كرد: اما اگر اجرای طرحهای بزرگ به تصویب هیئت دولت برسد و هر طرحی كه مصوبه دولت را داشته باشد، مشكل تملك اراضی نداشته باشد، برخی از مشكلات رفع خواهد شد.

وی در مورد معادن یزد نیز برخی از موانع و مشكلات اشاره كرد و گفت: اگر درصدی از عواید معادن استان یزد صرف آبادانی همان منطقه معدن خیز شود، همانگونه كه با دستور رئیس جمهور، دو درصد از درآمد نفت صرف مناطق نفت خیز شد، برخی از مشكلات استان یزد حتی در مناطق محروم حل خواهد شد.

میرمحمدی با اشاره به یكی دیگر از مشكلات استان یزد عنوان كرد: یزد آمار قابل توجهی اتباع بیگانه دارد كه مشكلات بسیاری برای استان ایجاد كرده اند كه برای ساماندهی آنها طرحی تدوین شده و امیدواریم برای اجرای آن در بودجه سال ۹۴ ردیف اعتباری در نظر گرفته شود.

وی همچنین با اشاره به مشكلات مشترك منطقه شرق كشور به ویژه در زمینه خشكسالی و كمبود امكانات تصریح كرد: اگر در سطح كلان نگاه ویژه ای به منطقه شرق شود، مزایای بسیاری برای كشور خواهد داشت.

میرمحمدی تاكید كرد: هرچه بتوانیم امكانات توسعه را در محور شرق كشور فراهم كنیم، طبیعی است كه جمعیت به دنبال بسترهای توسعه حركت می‌كند و ضمن ایجاد آبادی در منطقه، شاهد توسعه و گسترش جمعیت انسانی در این منطقه از كشور نیز خواهیم بود.

استاندار یزد با اشاره به اینكه برای گسترش آبادانی در این مناطق نیاز به آب، برق، گاز، راه، راه ‌آهن و ... است، تصریح كرد: اگر این امكانات به منطقه‌ای برود، سرمایه‌گذار نیز به آن منطقه خواهد رفت همچنان كه اگر مشكل آب در استان یزد حل شود، بسیاری از مشكلات دیگر قابل رفع است.

وی در مورد مشكلات بخش خصوصی نیز در استان یزد اظهار داشت: توسعه مشاركت بخش خصوصی یكی از اهداف اصلی دولت است اما لازم است زیرساخت های آن نیز فراهم شود.

میرمحمدی از وجود برخی موانع قانونی برای حمایت از بخش خصوصی و سرمایه گذاران خبر داد و بیان كرد: سرمایه گذار برای سرمایه گذاری نیاز به امكانات و حمایت دارد اما متاسفانه با برخی محدودیت های قانونی مواجه هستیم.