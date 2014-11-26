مجوز استفاده از خمیر مرغ تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان غذا و دارو (ایفدونا)، مهندس محمد هاشمی با بیان اینکه در خصوص مکاتبات اداره کل فرآورده های غذایی،‌ آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو سوء تفسیرهایی از سوی برخی سازمان ها و رسانه ها صورت گرفته گفت: خبرهای منتشر شده در خصوص " مجاز بودن خمیر مرغ‌" تکذیب می شود.



وی در رابطه با این موضوع اظهار داشت: مدیر کل اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو طی نامه ای به صورت شفاف سیاست های سازمان غذا و دارو در خصوص ممنوعیت استفاده ازخمیر مرغ را اعلام نمودند و در حال حاضر هیچ گونه تغییر سیاستی در ارتباط با استفاده از خمیر مرغ در فرآورده های گوشتی صورت نگرفته است.



هاشمی خاطر نشان کرد: تغییر سیاست های سازمان غذا و دارو در این خصوص منوط به تغییر سیاست سایر ارگان های ناظر قابل بررسی است و تا این لحظه در سیاست های سازمان غذا و دارو در برخورد با خمیر مرغ تغییری حاصل نشده است.