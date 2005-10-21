عملكرد سازمان تعاون روستايي در خريد برنج راضي كننده نيست

غلامعلي قرباني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به اينكه سازمان تعاون روستايي نقشي در خريد برنج در استان گيلان ندارد ، افزود: سازمان تعاون روستايي نقشي اساسي در خريد برنج كشاورزان در استان گيلان ندارد و تنها از نظر اجتماعي با نصب پرده در محل خريد موجب تحرك بازار شده است .

وي سطح زير كشت برنج پرمحصول در استان گيلان را 238 هزار هكتار اعلام كرد و گفت: سطح زير كشت برنج پرمحصول در استان گيلان خيلي پايين و بطور متوسط حدود 238 هزار هكتار است كه از اين ميزان حدود 70 درصد كيفي است .

قرباني با انتقاد ازعملكرد سازمان تعاون روستايي در خريد برنج پر محصول كشاورزان گفت : علي رغم اينكه وزارت بازرگاني اعتباري را به عنوان تن خواه در اختيار مراكزخريد قرار داده اما سازمان تعاون روستايي در زمان مراجعه كشاورزان ازعدم تخصيص اعتباراز سوي وزارت بازرگاني به اين سازمان خبر مي دهد .

وي تاكيد كرد: متاسفانه معلوم نيست مسوولان اين سازمان با اين پول چه مي كنند ؟

قرباني با اشاره به ركود فروش برنج پر محصول در استان گيلان افزود: تاخير در پرداخت پول به كشاورزان بابت خريد برنج موجب شده كه بازار برنج پر محصول با كود مواجهه شود .