خواجه سروی: هیچ فاصله ای میان آیت الله مهدوی کنی و مردم نبود

غلامرضا خواجه سروی از دانش آموختگان دانشگاه امام صادق(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سجایای اخلاقی و علمی آیت الله مهدوی کنی، گفت: ایشان شخصیتی بسیار اخلاقی، مهربان و به معنای واقعی کلمه، انسانی دانشمند، فقیه و مردمدار بودند.

معاون اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم در دولت دهم، افزود: ایشان با وجود آنکه جزو نخبگان برجسته جامعه به حساب می‌آمد اما هیچ فاصله ای میان وی و مردم نبود و حتی دانشجویان سال اولی هم که وارد دانشگاه می شدند هیچ فاصله‌ای میان خود و آیت الله احساس نمی‌کردند.

وی با ذکر خاطره ای از ایام تحصیلش در دانشگاه امام صادق (ع) ادامه داد: یک زمانی یکی از اساتید دانشگاه به جای خلیج فارس، اسم مجهول «خلیج عربی» را به کار برد و دانشجویان به آیت الله اطلاع دادند که استادی این گونه گفته است. ایشان به شدت برآشفته شد و گفت اگر دو نفر از کلاس بیایند و شهادت دهند که گفته است خلیج عربی، من با این استاد برخورد می‌کنم.

خواجه سروی، گفت: این استاد فقید همه دانشجویان را فرزند خود می‌دانست و در نشست‌هایی که با دانش آموختگان داشت، صراحتا می‌گفت اگر شما هر سلیقه و گرایشی داشته باشید، من چاکر شما هستم و این موضوع باعث شرمندگی ما می‌شد. به معنای واقعی کلمه برای همه جوانان یک پدر واقعی بود و در مقام یک پدر هم امر و نهی می‌کرد و هم تلاش می‌کرد شاگردانش را از لحاظ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تربیت کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: آیت الله مهدوی کنی با بصیرت علمی و فقاهتی بی‌نظیر، بصیرت سیاسی و درک مقتضیات زمان و آراستگی به فضائل و سجایای برجسته اخلاقی عمر پر برکت خود را پشت سر گذاشت و در حیات طولانی سیاسی خود نقش محوری، فاخر و برجسته ای را ایفا کرد، وی آراسته به تعبد دینی بود و اعتقاد راسخ به آموزه­های دینی و اسلامی و فقه امام صادق(ع) داشت.