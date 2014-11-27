رفتار ایران با اتباع خارجه الگویی برای کشورها است/ یک پناهنده هم زیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، سیوانکا دانا پالا، ظهر پنج‌شنبه در دومین همایش بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی پناهندگان افغانستان که در اردوگاه یاوران حضرت مهدی (عج) برگزار شد؛ در سخنانی اظهار داشت: امروز مهم‌ترین مسئله‌ای که دولت افغانستان باید بدان توجه کند اولیت امر بازسازی این کشور به منظور جذب پناهندگانش در سایر کشور‌ها است.

وی عنوان کرد: کمک‌هایی که از سوی مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران در طی این سال‌ها به اتباع افغانستانی صورت گرفته است به گونه‌ای بوده که می‌توان از آن به عنوان الگویی برای سایرین معرفی کرد.

نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران، با بیان اینکه از نحوه برخورد ایران با اتباع خارجی می‌توان برای دیگر کشور‌ها به عنوان الگو معرفی کرد افزود: جمهوری اسلامی اقدامات خوبی در عرصه‌های سلامت و بهداشت و آموزش پناهندگان برای اتباع خارجی ارائه کرده است.

وی همچنین از اتباع خارج خواست که با رعایت مسائل قانونی کشور‌ها مانع از بروز برخی از مشکلات شوند و همچنین تاکید کرد که رفتار قانون شکنانه تعداد اندکی از اتباع را نمی‌توان به حساب همه اتباع خارجی گذاشت.

دانا پالا، ادامه داد: روحانیون مذهبی به عنوان نخبگان جامعه افغانستان می‌توانند به خاطر نفوذی که در بین مردم دارند در این زمینه هشدار‌ها و توصیه‌هایی داشته باشند که می‌توان بسیار تاثیرگذار باشد.

شرایط همزیستی بین مردم افغانستان و ایران مرا تحت تاثیر قرار داده است

وی بیان داشت: بنده ۶ ماهی است که در ایران کار خود را آغاز کرده‌ام و این شرایط همزیستی که بین مردم افغانستان و مردم ایران وجود دارد مرا تحت تاثیر خود قرار داده است که باید عنوان کرد مهمان نوازی در فرهنگ ایرانی‌ها ریشه دارد که در این زمینه نیز امام خمینی (ره) فرمودند که ما افغانستانی‌هایی که در ایران زندگی می‌کنند را برادران و خواهران خود می‌دانیم و به چشم پناهندگی نمی‌بینیم.

نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران، با بیان اینکه فرهنگ ارتباط مستقیمی با امر آموزش دارد افزود: اولویت اول کمیساریای پناهندگان سازمان ملل توجه به مسائل آموزشی است که در این راستا برای اتباع تعدادی مدارس، کتابخانه و مراکز آموزشی در ایران ساخته شده است.

وی با بیان اینکه شعار ما این است که حضور یک پناهنده نیز زیاد است افزود: امیدواریم مذاکراتی که در کارگروه‌های این همایش صورت می‌گیرد برای بهره برداری کمیساریای پناهندگان در اختیاز ما قرار گیرد تا بتوان از این ایده‌ها و پیشنهاد‌ها استفاده کرد.