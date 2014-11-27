پیروزی نفس گیر پتروشمی بندر امام در ایستگاه قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم لیگ برتر بسکتبال کشور عصر پنجشنبه با دیدار تیم هفت الماس قزوین و پتروشیمی بندر امام در سالن مملو از تماشاگر شهید بابایی قزوین برگزار شد.

در این دیار مهیج و جذاب تیم پتروشیمی بندر امام توانست به لطف یک پرتاب زیبا و در ثانیه های پایانی با نتیجه ۷۵ بر ۷۳ میزبان خود را در خانه مغلوب کند.

در کوارتر اول این دیدار تیم پتروشیمی بندر امام با ارائه یک زیبا و برتر توانست تیم هفت الماس را با نتیجه ۱۸ بر ۱۶ شکست دهد.



در کوارتر دوم این دیدار دو تیم با تساوی ۱۷ بر ۱۷ کار خود را به پایان رساندند تا نیمه اول این دیدار با حساب ۳۵ بر ۳۳ به سود تیم پتروشیمی بندر امام به پایان برسد.

در نیمه دوم این دیدار تیم هفت الماس قزوین با حمایت تماشاگران پرشور خود توانست امتیارات از دست رفته را تا حدی جبران کند و این کوارتر هم با نتیحه ۱۷ بر ۱۷ به پایان رسید.

در حالی که هر دو تیم با ارائه یک بازی زیبا شور و نشاطی در میان تماشاگران قزوینی و نیز بینندگان تلویزیونی ایجاد کرده بودند این تیم پتروشیمی بود که در دو ثانیه مانده به پایان بازی با پرتاب دو امتیازی حامد آفاق نتیجه را از آن خود کرد و در نهایت با حساب ۷۵ بر ۷۳ بر مهمان خود غلبه کرد.

تیم پتروشیمی بندر امام با این پیروزی توانست در رده دوم جدول قرار گیرد و تیم هفت الماس نیز در رده هفتم جدول ۱۰ تیمی قرار گرفت.

حاشیه: صمد نیکخواه بهرامی و مجید صالحی در اوایل نیمه دوم این دیدار به علت برخورد با یکدیگر از زمین مسابقه اخراج شدند همچنین مهران حاتمی سرمربی تیم بندر امام دردقایقی از بازی به داوری اعتراض کرد.

تیم هفت الماس قزوین طی هفته آینده در مشهد مهمان تیم ثامن خواهد بود.