هزار میلیارد تومان در انتظار طرح های دانش بنیان/ غفلت از ارتباط منطقی بین صنعت و دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ملک زاده، عصر پنجشنبه، در دیدار با محققان و پژوهشگران استان مرکزی و بازدید از مرکز کسب و کار اراک افزود: بر اساس بررسی های انجام شده هنوز طرحی برای استفاده از این تسهیلات ارائه نشده است.

وی با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان آن گونه که باید فعالیت مطلوب ندارند، گفت: باید برای انجام فعالیت های خوب و نتیجه بخش در این شرکت ها تلاش شود، که با تصویب مجلس برای فعالیت اعضای هیات علمی در این شرکت ها این مهم محقق می شود.

ملک زاده با بیان اینکه با انتخاب چند موضوع خاص با توجه به توانایی، تخصص، امکانات و تجربه در استان مرکزی می توان فعالیت های خوبی در حوزه پزشکی انجام داد، اضافه کرد: پیشنهاد برقراری ارتباط بین دانشگاه و شرکت های دانش بنیان برای تحقق در رابطه با آلودگی هوا است.

افزایش امید به زندگی با شناسایی منشاء بیماری ها

وی در ادامه، با اشاره به اینکه با فعالیت های انجام شده بیماری های واگیر که منشا عفونی داشته کنترل شده است، افزود: با تلاش های انجام شده امید به زندگی از ۵۲ سال به ۷۳ و نیم سال رسیده است.

وی با بیان اینکه بخش عمده و اصلی بیماری ها ناشی از عوامل محیطی و بخشی مربوط به رفتارها و شیوه زندگی ماشینی و کم تحرکی افراد است، گفت: این رفتارها سبب شده است که ۶۷ درصد ایرانیان چاق بوده یا اضافه وزن داشته و تقریبا ۸۵ درصد علل مرگ و میر بیماری های غیرواگیر چون سکته های قلبی و مغزی و سرطان ها است.

170 هزار نفر ایرانی هر سال به دلیل سکته های قلبی و مغزی فوت می کنند

معاون فن آوری و تحقیقات معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه اولین دغدغه در بحث سلامت مطالعات در زمینه بیماری های قلبی، سکته ها و نارسایی تنفسی در اثر آلودگی هوا است، اضافه کرد: در ایران ۱۷۰ هزار نفر ایرانی هر سال به دلیل سکته های قلبی و مغزی فوت می کنند که ۱۰ سال زودتر از عمر واقعی است.

ملک زاده با اشاره به اینکه باید تلاش شود با کنترل عوامل محیطی امید به زندگی را تا ۸۰ سال افزایش یابد، افزود: باید برای تحقق این امور در دانشگاه ها مراکز رشد ایجاد و شهرک های دانش بنیان در آن فعالیت کنند.

میزان نمک مصرفی در ایران سه برابر نیاز دنیا

وی با اشاره به اینکه میزان مصرف نمک ایرانیان سه برابر نیاز دنیا است، افزود: میزان مصرف ایده آل نمک در دنیا به طور متوسط ۴ گرم است، در حالی که؛ این میزان در ایران بین ۹ تا ۱۱ گرم است.

معاون فن آوری و تحقیقات معاون وزیر بهداشت اظهار کرد: نزدیک به ۵۰ درصد ایرانیان زمانی که به سن ۵۵ سال می رسند دچار فشار خون بوده و یکی از علل سکته های قلبی و مغزی نیز استفاده بیش از حد نمک است.

ملک زاده با بیان اینکه بسیاری از کشورهای دنیا توانستند میزان مصرف نمک را کنترل کنند، تصریح کرد: در کشور ما نیز با انجام مطالعات پیشرفته می توان مصرف نمک را کنترل کرد.

وی یکی دیگر از بیماری های شایع در کشور را استعداد ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی دانست و افزود: یکی از مشکلاتی که ۳۵ درصد ایرانیان در سن ۴۰ سالگی به آن مبتلا می شوند این بیماری است.

معاون فن آوری و تحقیقات معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه استان مرکزی یکی از تولید کنندگان محصولات غذایی است، گفت: با کاهش نمک و نیترات در محصولات غذایی می توان درصد بالای از این بیماری های را کاهش داد.

ملک زاده تصریح کرد: معاونت فن آوری و تحقیقات وزارت بهداشت با ارائه وام های با شرایط آسان از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی و راه اندازی شرکت های دانش بنیان در دانشگاه می تواند به افزایش تحقیقات و پیشرفت های علمی برای حل مشکلات آلودگی و دیگر موضوعات اولویت دار استان کمک کند.

غفلت از ارتباط منطقی بین صنعت و دانشگاه در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز در این دیدار با بیان اینکه در سال های گذشته هیچ ارتباط منطقی بین دانشگاه های استان و صنایع برقرار نشده است، گفت: از این ارتباط می توان در جهت فن آوری، تحقیق و تولید استفاده کرد.

حسن طاهراحمدی با تاکید بر اینکه از این ظرفیت مناسب در استان مرکزی غفلت شده است، اضافه کرد: در حوزه سلامت دانشگاه علوم پزشکی آمادگی لازم برای خدمت رسانی و همکاری با صنعت را دارد.

وی با اشاره به اینکه از صنعت نیز انتظار ارتباط متقابل می رود، افزود: تلاش در بخش های تحقیقاتی مورد نیاز استان به ویژه آلودگی هوا می تواند کمک بسیاری به رفع مشکلات در این بخش کند.

گفتنی است، در این دیدار تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی اراک و شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی امضا شد.