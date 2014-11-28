شهرداری با ساخت و سازهای شبانه در آبادان مقابله كند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید حنظل عیدانی عصر پنج شنبه در جلسه کمیته حقوقی مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی شورای اسلامی شهر آبادان اظهار کرد: موضوع تخصصی کميته حقوقی مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی شورای اسلامی شهر آبادان برای مباحثی است که در کمیسیون حقوقی مطرح می شود.

وی افزود: مباحث حقوقی که در کمیته حقوقی مرکز مطالعات مطرح می شود برای تقویت کمیسیون حقوقی است زیرا اعضای شورای شهر نمی توانند به صورت کامل در این خصوص ارائه نظر کنند. می خواهیم از افرادی که تخصص دارند مشورت بگیریم.

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان ادامه داد: با وجود اینکه یک سال از عمر شورای اسلامی شهر آبادان گذشته است ولی احساس می کنم که در مباحث حقوقی دچار چالش های جدی هستیم و اگر در مسیر رشد و توسعه شهری این چالش ها را بر داریم عمران و توسعه به شکل بهتری انجام می شود.

حنظل عیدانی تاکید کرد: موضوع املاک به ویژه زمین هایی که متعلق به اشخاص است و سال ها از آن استفاده نمی کنند یکی از مشکلات حقوقی زمین در آبادان است.

وی تصریح کرد: سرمایه گذار جایی ورود می کند که از نظر سرمایه گذاری محکم و متعلق به شهرداری باشد. برخی زمین ها نیز در آبادان متعلق به شرکت پالایش نفت آبادان است که متاسفانه در شهر آبادان با چندگانگی رو به رو هستیم.

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان با بیان اينكه یکی از مواردی که مهم است ساماندهی شود قراردادهایی است که شهرداری با شرکت های خصوصی می بندد، یادآور شد: پیشتر شاهد بودیم قراردادهایی به شیوه ترکمنچای بسته می شود و اگر می خواستیم آنها را لغو کنیم، مسائل حقوقی پیش رو بود.

حنظل عیدانی بیان کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که قراردادها دچار یک رویه باشد. چنانچه بخواهیم گام های اساس برای آبادان برداریم باید شیوه های مشارکت را در نظر گرفته شود.

وی تاکید کرد: چرا یک شهروند متخلف که در آبادان ساکن است زمینی که متعلق به وی نیست را به ملک خود اضافه می کند یا در منطقه ذوالفقاری ساخت و سازهای شبانه صورت می گیرد؟ برای این موارد باید بررسی شود که چه اقداماتی باید صورت گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان عنوان كرد: برای اینکه موضوع نرخ های کارشناسی املاک حل شود باید راهکارهایی در نظر گرفته شود.

حنظل عیدانی با بیان اینکه میراث فرهنگی یکی از موضوعاتی است که باید بررسی شود، توضیح داد: جاده بیمارستان امام خمینی(ره) باید تعریض می شود ولی با توجه به اینکه در فهرست میراث فرهنگی قرار داشت این امر صورت نگرفت.

وی بيان کرد: برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در آبادان مثلا باید یک مانع به فاصله استاندارد از جاده تا حد فاصل منازل قرار داده شود تا ساخت و سازهای غیر قانونی انجام نشود. با مشاورین املاک نیز که در این خصوص دخیل هستند باید به صورت قانونی برخورد شود.

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان افزود: برای ساخت و سازهای غیرمجاز باید با همکاری و قاطعیت دادستان، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مربوطه به صورت قانونی برخورد شود تا شاهد این مشکلات نباشیم.

حنظل عیدانی بيان کرد: برخی محافظه کاری ها در سیستم های دولتی باعث می شود مشکلاتی برای شهر آبادان ایجاد شود.