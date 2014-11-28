به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقی معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان با صدور بخشنامه ای از دانشگاه ها خواست در راستای اجرایی شدن سیاست های اصل 44 و بند "د " ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص کاهش تصدی گری دولت و واگذاری خدمات رفاهی به بخش غیردولتی و به استناد ماده هفت قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم مورخ 18 مرداد 83 با توجه به ضرورت ساماندهی و نظارت برعملکرد خوابگاه های غیردولتی، لیست خوابگاه های غیردولتی که دانشجویان آن دانشگاه (با ذکر نام، نشانی و شماره تماس خوابگاه) آنجا سکونت دارند را به صندوق رفاه دانشجویان ارسال کنند.

وی همچنین از دانشگاه ها خواست گزارش نظارت دانشگاه بر عملکرد خوابگاه های غیردولتی در سال 93-92 را اعلام کرده و اسامی کارشناسان خبره جهت بازدید از خوابگاه های غیردولتی را به صندوق ارسال کنند. در این بخشنامه عنوان شده است از خدمات افراد موثر تقدیر به عمل خواهد آمد.

معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از دانشگاه ها درخواست کرد نسبت به تهیه اطلاعیه در قطع A3 و نصب آن در خوابگاه های غیردولتی اقدام کنند.

وی تاکید کرد: دانشگاه ها تا 10 آذر 93 فرصت دارند موارد مطرح شده را از طریق نمابربه شماره 88808761 و یا به نشانی الکترونیکی rah.kh.t@swf.ir ارسال کنند.