به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره مسابقات کشتی آزاد جهان از صبح پنجشنبه با حضور ۱۵ تیم داخلی و خارجی در جویبار آغاز شد و امروز جمعه نیز این مسابقات پیگیری می شود.

سرگروه هاي تيم ها به شرح زير است:

گروه A: ۱- بيمه رازي شهداي جويبار ۲- گروه ساختماني كفايتي خراسان رضوي ۳- سروبلاي كوبا ۴- بروندي

گروه B: ۱- تيتان مركوري آمريكا ۲- گاز مازندران ۳- گمرك چو آذربايجان ۴- ارتش عربي سوريه

گروه C: ۱- شوراي شهر كرج ۲- ارتش مغولستان ۳- بيوك شهير تركيه- ۴- داكا بنگلادش

گروه D: ۱- اتحاديه كشتي چين ۲- اورگو قرقيزستان ۳- باشگاه ملي افغانستان

در این مسابقات ۱۵۰ ورزشکار حضور دارند.