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۷ آذر ۱۳۹۳، ۹:۳۷

لیگ باشگاههای جهان - جویبار/

سرگروه‌های تیمی لیگ کشتی آزاد جهان مشخص شدند

سرگروه‌های تیمی لیگ کشتی آزاد جهان مشخص شدند

جویبار - خبرگزاری مهر: تیمهای اول تا چهارم گروههای مسابقات لیگ جهانی کشتی آزاد در جویبار مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره مسابقات کشتی آزاد جهان از صبح پنجشنبه با حضور ۱۵ تیم داخلی و خارجی در جویبار آغاز شد و امروز جمعه نیز این مسابقات پیگیری می شود.

سرگروه هاي تيم ها به شرح زير است:

گروه A: ۱- بيمه رازي شهداي جويبار ۲- گروه ساختماني كفايتي خراسان رضوي ۳- سروبلاي كوبا ۴- بروندي

گروه B: ۱- تيتان مركوري آمريكا ۲- گاز مازندران ۳- گمرك چو آذربايجان ۴- ارتش عربي سوريه

گروه C: ۱- شوراي شهر كرج ۲- ارتش مغولستان ۳- بيوك شهير تركيه- ۴- داكا بنگلادش

گروه D: ۱- اتحاديه كشتي چين ۲- اورگو قرقيزستان ۳- باشگاه ملي افغانستان

در این مسابقات ۱۵۰ ورزشکار حضور دارند.

کد مطلب 2431236

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