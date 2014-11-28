مشهد الرضا روز 28 صفر میزبان ۲۰۰ هزار زائر پیاده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین واحدی پنج شنبه شب در گردهمایی گروه های تخصصی شهرسازی سازمان نظامات کشور به مناسبت روز جهانی شهرسازی در هتل پارس مشهد اظهار کرد: معتقدم ایران نسبت به سایر نقاط جهان در برگزاری همایش ها رتبه اول را دارد در حالی که در نتیجه گرایی ضعف داریم و امیدوارم نتیجه گردهمایی شهرسازان در مشهد برای پایتخت فرهنگی جهان اسلام ثمرات خوبی داشته باشد.

وی از مهندسان و متخصصان شهر سازی در این همایش درخواست کرد تا برای دستیابی مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام مسئولان این شهر را با ایده های خود یاری دهند.

معاون عمرانی استاندار خراسان رضوی گفت: به نظر می رسد باید دعا کنیم تا کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ حذف شوند و برای تحقق ساختمان سازی قانونی باید فرهنگ این کار در میان مهندسان و شهروندان ایجاد شود.

واحدی عنوان کرد: نظام فنی و اجرایی در کشور در سال ۷۵ تدوین شد و در سال ۳۸۵ به کلی تغییر کرد و نظام جدید در شش مرحله تبیین شد.

وی ادامه داد: در مرحله یا فاز صفر نظام جدید فنی و اجرایی کشور توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، فرهنگی و پدافند غیرعامل و مناسب سازی محیط مطرح شده است.

به گفته واحدی جای خالی مدیریت در شهر سازی وجود دارد و این گزینه ای که باید به آن تاکید شود زیرا در شهرسازی مهندسی می کنیم اما مدیریت وجود ندارد.

معاون عمرانی استاندار خراسان رضوی ابراز کرد: چالشهای اساسی در شهر مشهد به دلیل نادیده گرفتن جایگاه حرفه شهرسازی است.

وی شهر را یک موجود زنده و قلب آن را معماری و شهرسازی دانست و تاکید کرد: هنر یک شهرساز ایجاد رابطه منطقی بین انسان و محیط زیست با دو رویکرد برنامه ریزی شهری و طرح ریزی شهری است.

واحدی همچنین امید به زندگی، خودباوری و خوداتکایی سه شاخص مهم در شهر سازی بر شمرد و گفت: شهر سازان در ایجاد و رشد این شاخص های اساسی دارای اهمیت است.

معاون استاندار خراسان رضوی در ادامه چالش های این حوزه را اینگونه بر شمرد: تفاوت دیدگاه های مدیران شهری و متخصصان شهرساز، الگوگیری مطلق در معماری و شهرسازی، ضعف در بکارگیری متخصصان شهرسازی در کلیه سطوح سازمانها و نهادها، عدم نهادینه کردن نقش مهندسان شهرساز در کارهای مختلف اجرایی از جمله این چالش هاست.

وی از تنظیم سند توسعه شهری در خراسان رضوی و تعیین نقش شهرسازان در این سند خبرداد و افزود: خراسان رضوی با برخورداری از ۷.۳ درصد مساحت و ۰.۸ درصد جمعیت کشور سالانه پذیرای ۲۵ میلیون زائر از سراسر کشور و دو میلیون زائر خارجی و نیز در شرایط عادی روزانه ۴۰۰ هزار نفر زائر را پذیراست.



واحدی بیان کرد: سرانه هزینه هر زائر ۸۰۰ هزار ریال است و این درحالی است که سهم خراسان رضوی از اعتبارات کشور ۵.۴ درصد بوده که جوابگوی هزینه زائران مشهد الرضا نیست.



وی گفت: خراسان رضوی ۵۲ درصد حمل و نقل و ۵۱ درصد اقامت کشور را در خود جای می دهد و از سه میلیون و ۱۰۰ هزار نفر جمعیت مشهد، یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر حاشیه نشینند.



معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی پیش بینی کرد: ۲۸ صفر امسال مشهد میزبان ۲۰۰ هزار نفر زائر پیاده باشد که مدیریت ویژه ای را می طلبد.