مسابقات نیمه نهایی لیگ جهانی کشتی آزاد در جویبار کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت آزادکاران در روز دوم این مسابقات که با حضور ۱۱ تیم خارجی و چهار تیم داخلی از صبح پنجشنبه شروع شده بود، از دقایقی قبل در سالن پهلوان حاجی زاده آغاز شد.

در پایان رقابتهای روز اول که در چهار گروه و بر روی سه تشک برگزار شد، تیمهای بیمه رازی شهدای جویبار، تیتان مرکوری آمریکا، شورای شهر کرج و اتحادیه کشتی چین به عنوان سرگروههای چهار گروه مشخص شدند.

در پايان مسابقات دور هفتم مرحله مقدماتي تيم هاي تيم هاي تركيه، چين و شوراي شهر كرج مقابل تيم هاي بنگلادش، افغانستان و مغولستان به برتري رسيدند.

بيوك شهير استانبول تركيه، برنده امتياز مثبت ۳۵ – داكا بنگلادش امتياز مثبت صفر

۵۷ كيلوگرم: ودات بولوك، برنده- نماينده نداشت

۶۱ كيلوگرم: مصطفي كارتال، برنده- نماينده نداشت

۶۵ كيلوگرم: سروت خوشكون، برنده- نماينده نداشت

۷۰ كيلوگرم: ياكوب گور- محمدعلي آمزاد (۱۰- صفر)

۷۴ كيلوگرم: سونر دميرتاش، برنده- شيخ شگ پن (۱۰- صفر)

۸۶ كيلوگرم: الياس سوجوك، برنده- رحمان ميرزاخان (۱۰- صفر)

۹۷ كيلوگرم: عبداله كونگور- بلال حسين (۱۰- صفر)

۱۲۵ كيلوگرم: دورسان توران ارن- منگنو مارما (۱۰- صفر)

اتحاديه كشتي چين، برنده امتياز مثبت ۲۱ - باشگاه ملي افغانستان ۸

۵۷ كيلوگرم: كي مود، برنده - سمندر سروري (۱۲- ۲)

۶۱ كيلوگرم: بدون نماينده – بدون نماينده

۶۵ كيلوگرم: آي لي ژي، برنده- عبدالمقيم (۹- صفر)

۷۰ كيلوگرم: لين ها وي- باباجان احمدي، برنده (۴- ۵)

۷۴ كيلوگرم: ژانگ چانگ ياو، برنده - عبدالغفار قادري (۱۱ – صفر)

۸۶ كيلوگرم: لين ژو ژويي- احمد نوراحمد، برنده (صفر- ۴)

۹۷ كيلوگرم: ژانگ ژويي، برنده - صابر محمد خاطري (۱۰ – صفر)

۱۲۵ كيلوگرم:ك هان هاو، برنده - حسين مصطفي خالدي (۱۲- ۵)

شوراي شهر كرج، برنده امتياز مثبت ۲۰- ارتش مغولستان ۱۲

۵۷ كيلوگرم: مهران شيخي- بختيار اردنبات، برنده (۱- ۴)

۶۱ كيلوگرم: ايمان صادقي، برنده- نيام اوچير (۵- ۴)

۶۵ كيلوگرم: ميثم حيدري، برنده - مانداراخان گانزوريك (۱۲- ۶)

۷۰ كيلوگرم: سجاد محمدي - بويان جا باتزوريك، برنده (۳- ۶)

۷۴ كيلوگرم: حامد عاشق حسيني- اونوربات پوروجاو، برنده (۶-۶)

۸۶ كيلوگرم: مصطفي گليج، برنده- اولتومن اوردوگول (۱۰- ۶)

۹۷ كيلوگرم: امين محمدي، برنده- خودر بولگا دورجخاند (۳- ۲)

۱۲۵ كيلوگرم: امين طاهري، برنده - زولبوناستاگ سورن (۵- صفر)

همچنین در پایان دور ششم محله مقدماتي تيم هاي تيتان مركوري آمريكا، گاز مازندران و كفايتي خراسان به ترتيب تيم هاي گمرك چو آذربايجان، ارتش عربي سوريه و سوربلاي كوبا را شكست دادند.

تيتان مركوروي آمريكا، برنده امتياز مثبت ۲۸ – گمرك چو آذربايجان امتياز مثبت ۸

۵۷ كيلوگرم: توني روماس، برنده - ناميك سوديموف (۳- ۲)

۶۱ كيلوگرم‌: جو كولون- اورال حسين اف، برنده (۴- ۵)

۶۵ كيلوگرم: ريس هافمري، برنده- گزكن عظيم اف (۸- ۳)

۷۰ كيلوگرم: آدام هال، برنده - نماينده ندارد

۷۴ كيلوگرم: آندرو هاو، برنده - كامران يونس اف (۱۱- صفر)

۸۶ كيلوگرم: دارن وين، برنده - المار اسماعيل اف (۱۱ – صفر)

۹۷ كيلوگرم: وين ماچالاك، برنده - سنان بقراف (۱۰- صفر)

۱۲۵ كيلوگرم: سانتو مولين- اصلان دژيبيسوف، برنده (۱- ۷)

گاز مازندران، برنده امتياز مثبت ۳۵ - ارتش عربي سوريه امتياز مثبت ۲

۵۷ كيلوگرم: رضا اطري،‌برنده - ميراث خالد علي (۱۱- صفر)

۶۱ كيلوگرم: آرش دنگسركي،‌برنده - احمد نعرديب (۱۰ – صفر ضربه فني)

۶۵ كيلوگرم: شهريار تقوي،‌برنده - قازان احمد لازگاني

۷۰ كيلوگرم: صائب كلانتري،‌برنده - محمدحسن جنايي (۱۲- ۳)

۷۴ كيلوگرم: جعفر قاسمي،‌برنده - محمد خلال عبدالمالك (۱۲- ۱)

۸۶ كيلوگرم: جلال زمان،‌برنده - خالد مصطفي وارخان (۱۰- صفر)

۹۷ كيلوگرم: سيد محسن ابراهيمي،‌برنده - فازوت محمد صالح

۱۲۵ كيلوگرم: جعفر شمس ناتري،‌برنده - رالگارد منصور (۷- صفر)

گروه ساختماني كفايتي خراسان رضنوي، برنده امتياز مثبت ۲۳- سوربلاي كوبا امتياز مثبت ۱۱

۵۷ كيلوگرم: يونس سرمستي، برنده – آلفردو سسيسترو گومز (۵- ۴)

۶۱ كيلوگرم: بهنام احسان پور- بونه رودريگوئز (۲- ۱۰ ضربه فني)

۶۵ كيلوگرم: ميثم نصيري، برنده- فرانكلين كاستيلو (۱۲- ۱۰)

۷۰ كيلوگرم: حسن يزداني، برنده – اندي يوان مورنو (۱۰ – صفر)

۷۴ كيلوگرم: ايمان محمديان، برنده – لوييز استوان كويينتينا (۵- ۲)

۸۶ كيلوگرم: احسان اميني، برنده – يورسكي توربلكانكا (۶- ۴)

۹۷ كيلوگرم: عباس طحان، برنده – آبراهام خسوس روانو (۴- ۱)

۱۲۵ كيلوگرم: عبداله قمي، برنده- آندرس راموس دينزا (۱۲- ۱)