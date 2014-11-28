مسابقات نیمه نهایی لیگ جهانی کشتی آزاد در جویبار کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت آزادکاران در روز دوم این مسابقات که با حضور ۱۱ تیم خارجی و چهار تیم داخلی از صبح پنجشنبه شروع شده بود، از دقایقی قبل در سالن پهلوان حاجی زاده آغاز شد.
در پایان رقابتهای روز اول که در چهار گروه و بر روی سه تشک برگزار شد، تیمهای بیمه رازی شهدای جویبار، تیتان مرکوری آمریکا، شورای شهر کرج و اتحادیه کشتی چین به عنوان سرگروههای چهار گروه مشخص شدند.
در پايان مسابقات دور هفتم مرحله مقدماتي تيم هاي تيم هاي تركيه، چين و شوراي شهر كرج مقابل تيم هاي بنگلادش، افغانستان و مغولستان به برتري رسيدند.
بيوك شهير استانبول تركيه، برنده امتياز مثبت ۳۵ – داكا بنگلادش امتياز مثبت صفر
۵۷ كيلوگرم: ودات بولوك، برنده- نماينده نداشت
۶۱ كيلوگرم: مصطفي كارتال، برنده- نماينده نداشت
۶۵ كيلوگرم: سروت خوشكون، برنده- نماينده نداشت
۷۰ كيلوگرم: ياكوب گور- محمدعلي آمزاد (۱۰- صفر)
۷۴ كيلوگرم: سونر دميرتاش، برنده- شيخ شگ پن (۱۰- صفر)
۸۶ كيلوگرم: الياس سوجوك، برنده- رحمان ميرزاخان (۱۰- صفر)
۹۷ كيلوگرم: عبداله كونگور- بلال حسين (۱۰- صفر)
۱۲۵ كيلوگرم: دورسان توران ارن- منگنو مارما (۱۰- صفر)
اتحاديه كشتي چين، برنده امتياز مثبت ۲۱ - باشگاه ملي افغانستان ۸
۵۷ كيلوگرم: كي مود، برنده - سمندر سروري (۱۲- ۲)
۶۱ كيلوگرم: بدون نماينده – بدون نماينده
۶۵ كيلوگرم: آي لي ژي، برنده- عبدالمقيم (۹- صفر)
۷۰ كيلوگرم: لين ها وي- باباجان احمدي، برنده (۴- ۵)
۷۴ كيلوگرم: ژانگ چانگ ياو، برنده - عبدالغفار قادري (۱۱ – صفر)
۸۶ كيلوگرم: لين ژو ژويي- احمد نوراحمد، برنده (صفر- ۴)
۹۷ كيلوگرم: ژانگ ژويي، برنده - صابر محمد خاطري (۱۰ – صفر)
۱۲۵ كيلوگرم:ك هان هاو، برنده - حسين مصطفي خالدي (۱۲- ۵)
شوراي شهر كرج، برنده امتياز مثبت ۲۰- ارتش مغولستان ۱۲
۵۷ كيلوگرم: مهران شيخي- بختيار اردنبات، برنده (۱- ۴)
۶۱ كيلوگرم: ايمان صادقي، برنده- نيام اوچير (۵- ۴)
۶۵ كيلوگرم: ميثم حيدري، برنده - مانداراخان گانزوريك (۱۲- ۶)
۷۰ كيلوگرم: سجاد محمدي - بويان جا باتزوريك، برنده (۳- ۶)
۷۴ كيلوگرم: حامد عاشق حسيني- اونوربات پوروجاو، برنده (۶-۶)
۸۶ كيلوگرم: مصطفي گليج، برنده- اولتومن اوردوگول (۱۰- ۶)
۹۷ كيلوگرم: امين محمدي، برنده- خودر بولگا دورجخاند (۳- ۲)
۱۲۵ كيلوگرم: امين طاهري، برنده - زولبوناستاگ سورن (۵- صفر)
همچنین در پایان دور ششم محله مقدماتي تيم هاي تيتان مركوري آمريكا، گاز مازندران و كفايتي خراسان به ترتيب تيم هاي گمرك چو آذربايجان، ارتش عربي سوريه و سوربلاي كوبا را شكست دادند.
تيتان مركوروي آمريكا، برنده امتياز مثبت ۲۸ – گمرك چو آذربايجان امتياز مثبت ۸
۵۷ كيلوگرم: توني روماس، برنده - ناميك سوديموف (۳- ۲)
۶۱ كيلوگرم: جو كولون- اورال حسين اف، برنده (۴- ۵)
۶۵ كيلوگرم: ريس هافمري، برنده- گزكن عظيم اف (۸- ۳)
۷۰ كيلوگرم: آدام هال، برنده - نماينده ندارد
۷۴ كيلوگرم: آندرو هاو، برنده - كامران يونس اف (۱۱- صفر)
۸۶ كيلوگرم: دارن وين، برنده - المار اسماعيل اف (۱۱ – صفر)
۹۷ كيلوگرم: وين ماچالاك، برنده - سنان بقراف (۱۰- صفر)
۱۲۵ كيلوگرم: سانتو مولين- اصلان دژيبيسوف، برنده (۱- ۷)
گاز مازندران، برنده امتياز مثبت ۳۵ - ارتش عربي سوريه امتياز مثبت ۲
۵۷ كيلوگرم: رضا اطري،برنده - ميراث خالد علي (۱۱- صفر)
۶۱ كيلوگرم: آرش دنگسركي،برنده - احمد نعرديب (۱۰ – صفر ضربه فني)
۶۵ كيلوگرم: شهريار تقوي،برنده - قازان احمد لازگاني
۷۰ كيلوگرم: صائب كلانتري،برنده - محمدحسن جنايي (۱۲- ۳)
۷۴ كيلوگرم: جعفر قاسمي،برنده - محمد خلال عبدالمالك (۱۲- ۱)
۸۶ كيلوگرم: جلال زمان،برنده - خالد مصطفي وارخان (۱۰- صفر)
۹۷ كيلوگرم: سيد محسن ابراهيمي،برنده - فازوت محمد صالح
۱۲۵ كيلوگرم: جعفر شمس ناتري،برنده - رالگارد منصور (۷- صفر)
گروه ساختماني كفايتي خراسان رضنوي، برنده امتياز مثبت ۲۳- سوربلاي كوبا امتياز مثبت ۱۱
۵۷ كيلوگرم: يونس سرمستي، برنده – آلفردو سسيسترو گومز (۵- ۴)
۶۱ كيلوگرم: بهنام احسان پور- بونه رودريگوئز (۲- ۱۰ ضربه فني)
۶۵ كيلوگرم: ميثم نصيري، برنده- فرانكلين كاستيلو (۱۲- ۱۰)
۷۰ كيلوگرم: حسن يزداني، برنده – اندي يوان مورنو (۱۰ – صفر)
۷۴ كيلوگرم: ايمان محمديان، برنده – لوييز استوان كويينتينا (۵- ۲)
۸۶ كيلوگرم: احسان اميني، برنده – يورسكي توربلكانكا (۶- ۴)
۹۷ كيلوگرم: عباس طحان، برنده – آبراهام خسوس روانو (۴- ۱)
۱۲۵ كيلوگرم: عبداله قمي، برنده- آندرس راموس دينزا (۱۲- ۱)