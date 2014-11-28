ترافیک روان در جاده های کشور/ بارش برف و باران در برخی محورها

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدحسین حمیدی گفت: بر اساس آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور در تمام جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی به وضعیت استنهای مختلف اشاره کرد و افزود: در استان های خوزستان ، زنجان ،گیلان ،مازندران محور هراز محدوده امام زاده هاشم بارش پراکنده باران و در استانهای آذربایجان غربی شاهین دژ و ماکو و مازندران محور فیروزکوه بارش برف گزارش شده و در سایر راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی‌ آرام گزارش شده است.



سرهنگ حمیدی در پایان به انسداد محورها اشاره کرد و اظهار داشت: محور شمشک – دیزین به علت عدم ایمنی کافی و قم – گرمسار به علت انجام عملیات عمرانی و تبدیل آن به آزاد راه کماکان تا اطلاع ثانوی مسدود می‌باشد.