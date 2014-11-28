به گزارش خبرگزاری مهر، کمپانی Sonim یکی از کمپانی های تولید کننده تلفن همراه است که گوشی های هوشمند متفاوتی که به مقاوم بودن مشهور هستند را تولید و روانه بازار می کند.

اکنون این کمپانی خبر از ساخت گوشی جدیدی با نام XP7 را منتشر کرده که به مدت 30 دقیقه می تواند در عمق 2 متری آب مقاومت کرده یا از دیگر قابلیت های آن می توان به ضدغبار، گل و لای و شن اشاره کرد.

از مشخصات این تلفن هوشمند منحصر به فرد می توان به مواردی مانند اندروید 4.4 کیت کت با پشتیبانی شبکه مخابراتی 4G LTE برشمرد که با صفحه نمایش 4 اینچی توسط گوریلاگلس 2 محافظت می شود. تکنولوژی های به کار رفته در این گوشی به کاربران اجازه می دهد که حتی با دستکش نیز از این تلفن هوشمند استفاده کنند.

پردازنده چهار هسته ای quad-core با فرکانس 1.2GHZ ، یک گیگابایت حافظه رم و 16 گیگابایت حافظه داخلی، باتری 4800mAh از موارد دیگر این گوشی هوشمند به شمار می روند. با وجود وزن 290 گرمی این گوشی می توان آن را در رده گوشی های هوشمند و مقاوم قرار داد. این گوشی هوشمند در دماهای -20°C و 55°C نیز مقاومت داشته و از اوایل سال میلادی جدید عرضه خواهد شد.