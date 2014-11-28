مجلس علیای افغانستان پیمان امنیتی با آمریکا را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مجلس علیای افغانستان توافقنامه‌ های امنیتی میان این کشور با ایالات متحده آمریکا و ناتو را تصویب کرد که بر مبنای آن ۱۲ هزار و ۵۰۰ نیروی خارجی در سال آینده در افغانستان باقی خواهند ماند.

این توافقنامه‌ ها پیش از این روز یکشنبه همین هفته در مجلس سفلی افغانستان به تصویب رسیده بود.

هر دو این توافقنامه‌ ها محل اختلاف شدید "حامد کرزای" رییس جمهور سابق افغانستان با آمریکا بود، اما در نهایت "اشرف غنی" که به تازگی مقام ریاست جمهوری افغانستان را عهده‌دار شده است تصمیم به امضای این توافقنامه‌ ها گرفت.

بر اساس این گزارش، "ینس اشتولتنبرگ" دبیرکل ناتو، از تصویب این توافقنامه‌ ها استقبال کرده و گفته است: اکنون زمینه قانونی برای ناتو فراهم آمده است که بتواند ماموریت خود را در افغانستان که شامل آموزش و مشاوره نظامی است، از اول ژانویه به انجام برساند.