برگزاری نمایشگاه بین المللی چاپ در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه بزرگ، 330 شرکت داخلی و بیش از 120 شرکت خارجی، ضمن عرضه جدیدترین و نوین ترین دستگاههای چاپ ، دستگاههای بسته بندی ، دستگاهها و تجهیزات کدگذاری ، دستگاههای پلمپ صادراتی و کالاها و اجناس مخصوص بسته های داخلی و صادراتی، روشهای نوین بسته بندی کالاها برای جذب مخاطبان و بازارهای صادراتی را نیز ارائه خواهند کرد.
چین، تایوان، ترکیه، اسپانیا، ایتالیا، کانادا ، کره جنوبی، هند، ژاپن، سوئد ، اتریش، آلمان و فرانسه؛ کشورهایی هستند که در بیستمین و یکمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بستهبندی و ماشینآلات وابسته تهران، حضور و مشارکت دارند.
این نمایشگاه در 11 سالن اصلی و بزرگ محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران و در فضایی بالغ بر 38 هزار متر مربع برگزار خواهد شد.
35 درصد از فضای نمایشگاه امسال در اختیار بخش ماشینآلات چاپ، 30 درصد در اختیار ماشین آلات بسته بندی و 35 درصد دیگر نیز در اختیار بخش های مرتبط با این حوزه قرار گرفته است.
در حاشیه این نمایشگاه یک همایش علمی و چهار کارگاه تخصصی در زمینه های مختلف صنعت چاپ و بسته بندی و نقش و جایگاه مهم آن در توسعه صنعتی و صادراتی کشور، برگزار خواهد شد.
قرار است در طول چهار روز برگزاری بیستمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بستهبندی و ماشینآلات وابسته، چهار هیئت تجاری و بازرگانی از کشورهای ترکیه ، هند ، عراق ، افغانستان ، امارات و چین از آن بازدید کنند.
بیستمین و یکمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بستهبندی و ماشینآلات وابسته از 6 تا 9 دی ماه هر روز از ساعت 9 تا 16 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران آماده بازدید علاقه مندان است.