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۷ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۵۰

دیدار سفیر ایران در عربستان با امیر ریاض

دیدار سفیر ایران در عربستان با امیر ریاض

حسین صادقی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عربستان سعودی با امیر ترکی عبدالله بن عبدالعزیز امیر ریاض دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صادقی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عربستان سعودی در دیدار با امیر ترکی عبدالله بن عبدالعزیز امیر ریاض، مسائل مورد اهتمام طرفین و راه های توسعه روابط ایران و عربستان در زمینه های مختلف را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد.

صادقی در این دیدار اولویت سیاست خارجی کشورمان را بهبود روابط با همسایگان برشمرد و بر اهمیت تحرک در روابط فیمابین و اتخاذ گامهای عملی در جهت توسعه و گسترش مناسبات در تمامی زمینه ها، و ضرورت بهره برداری از ظرفیت های سیاسی و اقتصادی دو کشور بمنظور گسترش همکاری های دو جانبه، منطقه ای و بین المللی تأکید کرد.

سفیر کشورمان در ریاض همچنین با اشاره به خطر افزایش فعالیت گروه های تروریستی در منطقه، اظهار داشت: گروه های افراطی ازجمله داعش با کشتار مردم بی گناه، به دنبال ارائه چهره غیرواقعی و خشن از اسلام هستند.

امیر ترکی بن عبدالله نیز در این دیدار با استقبال از سیاست و راهبرد بهبود روابط بین کشورهای همسایه، اظهار داشت: ما برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه ای قائل هستیم و معتقدیم از تقویت مناسبات ایران و عربستان بر اساس منافع مشترک، علاوه بر دو کشور، همه منطقه و جهان اسلام نیز منتفع خواهند شد.

کد مطلب 2431321

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