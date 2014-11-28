طرح شهاب با همکاری بنیاد نخبگان در مدارس خرم آباد اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین اردشیر در این رابطه با اشاره به تحصیل ۳۲۲ دانش آموز پایه پیش دانشگاهی در مدارس استعدادهای درخشان گفت: لرستان در کنکور سراسری سال ۹۳ تعداد چهار رتبه تک رقمی و ۳۱ رتبه بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ داشته است.

وی افزود: در همین راستا ۱۲۶ دانش آموز پسر و ۱۰۴ دانش آموز دختر این مدارس توانستند در کنکور ۹۳ قبول شده و به دانشگاههای معتبر و علمی راه پیدا کنند.

رئیس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان آموزش و پرورش لرستان در خصوص میانگین نمرات پایه سوم متوسطه دوم این مدارس گفت: در بخش دختران میانگین نمرات سال سوم ۱۹ و در قسمت پسران نمره ۱۸ است.

وی به کسب ۶ مقام کشوری در رشته های قرآنی و یک مقام کشوری در رشته اذان اشاره کرد و گفت: قبولی های کنکور این مدارس به طور معمول در بهترین دانشگاههای کشور پذیرفته می شوند و شاید به جرات بتوان ادعا کرد که بیشترین تعداد نخبگان دانشگاهی مربوط به این مدارس هستند.

اردشیر در خصوص اجرای طرح شهاب هم گفت: طرح شهاب با همکاری بنیاد ملی نخبگان و با هدف فرهنگ سازی و اجرایی کردن رویه "استعدادیابی" و "استعدادپروری" در مرحله آزمایشی در کلاس های پایه چهارم آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان خرم آباد به مرحله اجرا درآمده است که در صورت موفقیت در سالهای آینده به کل استان تعمیم داده خواهد شد.

وی ادامه داد: مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و باشگاه دانش پژوهان جوان، هر ساله المپیادهای علمی دانش آموزی را در هغت رشته فیزیک، زیست شناسی، کامپیوتر، شیمی، ریاضی، نجوم و اختر فیزیک و ادبی به صورت یکپارچه در سراسر کشور برگزار می کند.

رئیس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان آموزش و پرورش لرستان ادامه داد: ۵۶ دانش آموز لرستانی توانستند به مرحله کشوری این المپیادها راه پیدا کنند.

اردشیر در پایان تقویت "بعد پرورشی" در فعالیت های مدارس استعدادهای درخشان با هدف تعمیق باورهای اعتقادی دانش آموزان از طریق اجرای طرح های متنوع پرورشی در مدارس استعدادهای درخشان را اولویت مهم تربیتی این مدارس خواند و گفت: تلاش می شود تا دانش آموزان این مدارس در دو بعد آموزش و پرورش به صورت هماهنگ رشد یابند.