دفاع رسول خادم از تیمهای ضعیف و گمنام

به گزارش خبرنگار مهر، 15 تیم داخلی و خارجی در نخستین دوره رقابتهای لیگ جهانی کشتی آزاد به میدان رفتند که در این بین، قرار گرفتن تیمهای باشگاهی چین، بروندی، بنگلادش و افغانستان در کنار بزرگانی همچون ایران ، آمریکا، ترکیه، آذربایجان و کوبا، تا حدی سطح کیفی مسابقات را زیر سوال برد.

این موضوع باعث شد تا رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی به عنوان متولی اصلی کسب میزبانی این پیکارها در کشورمان نیز در مقام مسئول وارد گود شده و اظهار نظر کند. رئیس فدراسیون کشتی کشورمان معتقد است: سطح کمی و کیفی نخستین دوره رقابتهای لیگ جهانی کشتی آزاد امیدوارکننده بود و سعی شد در نخستین دوره این مسابقات تیمهای مختلفی وارد میدان شوند.

خادم با اشاره به حضور تیمهای گمنام دنیای کشتی در این دوره از مسابقات نیز گفت: تیمهای بزرگی در این رقابتها حضور یافتند که البته در کنار این تیمها برخی از باشگاههای خارجی نه چندان مطرح نیز به میدان رفتند. اما باید توجه داشت که یکی از اهداف اتحادیه جهانی کشتی ، رشد و ترغیب این رشته در تمامی کشورهای عضو است. در نتیجه باید سعی شود کشورهای گمنام و نه چندان مطرح دنیای کشتی را نیز وارد گود کرد و با این اقدام، گام مثبتی در تثبیت جایگاه کشتی در بازیهای المپیک برداشت.

بنا بر این گزارش، نخستین دوره رقابتهای لیگ جهانی کشتی آزاد با حضور 15 تیم باشگاهی داخلی و خارجی در چهار گروه در شهرستان جویبار مازندران در حال برگزاری است که تیمهای شرکت کننده به شرح زیر هستند:

گروه اول: بیمه رازی شهدای جویبار، بروندی، کوبا و کفایتی خراسان رضوی

گروه دوم: سوریه، گازمازندران، آذربایجان و آمریکا

گروه سوم: مغولستان، شورای شهر کرج، بنگلادش و ترکیه

گروه چهارم: قرقیزستان، افغانستان و چین