به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله امامی کاشانی خطیب موقت نماز جمعه تهران در خطبه‌های این هفته نماز جمعه در مصلی امام خمینی (ره) با اشاره به چهلمین روز رحلت آیت الله مهدوی کنی و گرامیداشت یاد و خاطره وی، گفت: دانشگاه امام صادق (ع) و مدرسه مروی یکی از آرزوها و انگیزه‌های ایشان بود. البته در تمام مراحل، وی مرد وظیفه بود اما این جهت تربیت و رسیدن به نسل جوان و دانشجو، برای وی بسیار مهم بود؛ امیدواریم خدا ایشان را در شب چهلم رحلتش با اهل بیت و امام حسین (ع) محشور کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز نیروی دریایی، گفت: همه می‌دانیم که نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران چقدر به کشور خدمت کرده‌اند، در روزهای نخست جنگ، نیروی دریایی کشورمان نیروهای عراقی را زمین‌گیر کرد.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به فرمایش‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری نسبت به نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، ادامه داد: وظیفه نیروی دریایی، برقراری امنیت در دریا از نظر رفت و آمد کشتی‌ها است که خدمت شایسته‌ای به اقتصاد و امنیت دریا می‌کند.

امامی کاشانی همچنین با اشاره به طرح تحول نظام سلامت، گفت: دکتر هاشمی یک انسان باسواد و بسیجی واقعی است و علاوه بر توانمندی علمی، بسیار دلسوز و با کار و فعالیت فراوان می‌باشد.

وی ادامه داد: کار این وزارتخانه سنگین است، هم مقام معظم رهبری و هم مجلس آن را مورد حمایت و تائید قرار دادند که انشاءالله نهادها و دستگاه‌ها کمک کنند تا بتوانند این فکر عالی که در وزارت بهداشت است و واقعا برای سلامت کشور ارزش بالایی دارد را تا آخر راه ادامه داده و تحقق بخشند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به مساله تکفیر و نشست و کنگره ای که در این باره با حضور علما در قم برگزار شد، گفت: مساله تکفیر از زمان‌های بسیار قدیم بوده و ریشه آن به عصر امیرالمومنین (ع) و خوارج نهروان برمی‌گردد، خوارج نهروان با امیرالمومنین (ع) چنین رفتاری می‌کردند.

امامی کاشانی افزود: برخی علمای اسلام متاسفانه در نام عالم اسلام هستند اما کژاندیش و کج فکر بوده و گاهی با قدرت‌های مخالف اهل‌بیت، یکی می‌شوند و در نهایت چنین شجره خبیثه‌ای را رشد می‌دهند.

وی گفت: امروز کسی که سنی واقعی است، با حرم اهل بیت و زیارت قبور صلحا مخالفت نمی‌کند. این کار تکفیری‌ها و سلفی‌هاست که امروز عربستان سعودی آن را دنبال می‌کنند.

آیت‌الله امامی کاشانی به برخی رساله‌هایی که در دانشگاه‌ها ارائه می‌شود اشاره کرد و گفت:‌ با این تفکر انحراف از اسلام، گاهی رساله‌ای با این عنوان که امام حسین(ع) بی‌جهت علیه یزید حاکم وقت قیام کرد، می‌نویسند و در دانشگاه هم نمره بالایی می‌گیرند. از این رو متأسفانه این جهل که بسیاری از جوانان بیچاره را فریب داده با پول‌های نفتی و در هماهنگی با استکبار جهانی است.

امامی کاشانی ادامه داد: باید مساله انحراف و تکفیر، همانطور که در کنگره اخیر مطرح شد، در تلویزیون و در تمام کشورها تبیین شود تا این فکر از مغز چند نفر که اکثرا فریب خورده هستند، پاک شود و این وظیفه‌ای نسبت به جهان اسلام، علما و حوزه‌های علمی شیعه و سنی است.

وی گفت: این تفکر با استکبار توام شده و همان کاری را که در فلسطین انجام داد یا حمله‌ای که چند شب پیش به منزل شیخ قاسم کرد و او را مورد اذیت قرار داد را انجام می‌دهد. ما این حرکت‌های زشت را محکوم می‌کنیم.

خطیب موقت نماز جمعه تهران افزود: این همان توام شدن انحراف در اسلام با اصل استکبار است.

امامی کاشانی با اشاره به مذاکره و ۱+۵ ادامه داد: ژستی که ۱+۵ می‌گیرد، ژست استکباری است، تیم مذاکره‌کننده، وزیر امور خارجه و همراهان وی از نظر متانت و قدرت بیان جوری حرکت کردند که برای دنیا روشن شد که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و منطق آن این است که سلاح هسته‌ای حرام است. کاری به چند نفر در انگلیس و آمریکا نداریم اما میلیاردها انسان روی زمین فهمیدند که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و کشورها باید به حق خود در زمینه فناوری هسته‌ای دست یابند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران افزود: پشتوانه تیم مذاکره‌کننده، تفکر اسلامی، دینی، ملت و رهبری است. بنابراین غرب مجبور است با ایران کنار بیاید و نمی‌تواند ایران را به زانو درآورد.

امامی کاشانی در پایان خاطر نشان کرد: ایران با قدرت باطنی و تفکر بسیجی که در تمام ابعاد در کشور نفوذ کرده و در مراحل مختلف با همان تفکر در حمایت نظام اسلامی قد علم کرده است، مانند فتنه ۸۸ هیچ گاه تسلیم زور و زیاده‌خواهی دشمن نمی‌شود.​