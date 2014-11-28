ایران میزبان دومین دوره لیگ جهانی شد

حمید بنی تمیم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: خوشبختانه توانستیم میزبانی دومین دوره لیگ جهانی کشتی آزاد و فرنگی را هم از آن خودمان کنیم که مطمئنا در دوره بعدی شاهد حداقل کاستی های دوره نخست در جویبار خواهیم بود.

وی ادامه داد: میزبانی دومین دوره لیگ جهانی با رایزنی های لازم فدراسیون با اتحادیه جهانی کشتی و همچنین شور و اشتیاق اهالی کشتی کشورمان محقق شد که امیدواریم همچنان بتوانیم به عنوان موسس و برگزارکننده همیشگی این پیکارهای بین المللی شناخته شویم.

نخستین دوره رقابتهای لیگ جهانی کشتی آزاد هم اکنون با حضور 15 تیم داخلی و خارجی در شهرستان جویبار مازندران در حال برگزاری است.