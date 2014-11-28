تنها هدف داعش خراب کردن چهره اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد شمسالدین در خطبههای امروز نماز جمعه شهرستان بشرویه با بیان اینکه امام حسین(ع) برای احیای امربه معروف و نهی از منکر قیام کردند، اظهارکرد: اگر مسیر امر به معروف و نهی از منکر منحرف نمیشد و دین در جاده خود حرکت میکرد امروز تفرقه و اختلاف در جوامع وجود نداشت.
وی بیان کرد: امام حسین(ع) فرمودند" من از مسیر جدم خارج نشدم و تنها برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کردم" لذا از این رو شهادت امام حسین(ع) و قیامکنندگان بعد از واقعه کربلا در راستای انحراف ایجاد شده از سوی کفار در مسیر دین به وجود آمده است.
امام جمعه شهرستان بشرویه اظهار داشت: اگر در ترتیب گفتار خداوند بیاندیشیم امر به معروف بر نهی از منکر مقدم است لذا باید در جامعه امر به معروف را آنقدر گسترش داد تا جایی برای نهی کردن باقی نماند.
حجتالاسلام شمسالدین افزود: لازمه گسترش امر به معروف و نبود نیاز به نهی از منکر در جامعه، حاکمیت صفا و صمیمت در جوامع است.
وی بر شناسایی مسیر صحیح به نسل جوان تاکید کرد و گفت: اگر در جامعه اسلامی نسبت به معروفات و منکرات توجهی نداشته باشیم مورد عذاب قرار میگیریم لذا باید موارد معروف را گسترش دهیم.
حجتالاسلام شمسالدین یکی از معروفات را خوشحال کردن انسانها دانست و افزود: خوشحال کردن برادر دینی از مصادیق معروف بوده و گاها یک لبخند، داشتن چهره بشاش و سلام کردن میتوان دلی را شاد کرد.
امام جمعه شهرستان بشرویه همچنین در ادامه خطبههای خود هفته بسیج را گرامی داشت و گفت: اگر بسیج نبود، امروز سرنوشت کشور نامعلوم بود و دشمن امروز از بسیج واهمه دارد لذا نقش بسیج نقشی اساسی و انکار آن خائنانه است.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری یادوارههای شهدا اظهار داشت: برگزاری یادوارههای شهدا به عنوان یک کار فرهنگی و یک جهاد کبیر است و نقش مهمی در راستای ارتقا اطلاعات در همه به خصوص جوانان دارد.
امام جمعه شهرستان بشرویه با اشاره به نزول باران در شهرستان نیز گفت: مردم باید به پاس قدردانی از نعمات خداوند بیش از پیش در راستای پرداخت خمس، زکات و نماز جماعت بکوشند.
حجتالاسلام شمسالدین به روز نیروی دریایی نیز اشاره کرد و این روز را به تمامی سختکوشان این عرصه تبریک گفت.
وی با بیان اینکه ترویح اسلام با خوبی و محبت است نه با خون و شمشیر گفت: آنچه اکنون تروریستها در قالب دولت اسلامی انجام میدهند همه با خشونت و کشتار بوده و همین امر نشان دستهای پشت پرده استکبار در جنایات بشری است.
حجتالاسلام شمسالدین بیان کرد: مسئله داعش تنها برای خراب کردن چهره اسلام است و گروهی با هم متحد شدهاند تا اسلام را نابود کنند که در این جریان آمریکا نیز به آنها کمک میکند.
وی گفت: اما استکبار بداند تمام این فتنهها با یک فرمان شیعه از بین میرود و ملت شیعه بصیر بوده و با حفظ اتحاد در مقابل تمامی این توطئهها میایستد.
امام جمعه شهرستان بشرویه به دهم آذر سالروز شهادت آیتآلله مدرس و روز مجلس نیز اشاره کرد و گفت: آیتالله مدرس یکی از مردان بزرگ انقلاب بود که در زمان طاغوت فعالیتهای زیادی داشته و علیه طاغوت ایستادگی کردند.
وی همچنین از تیم مذاکرات ایران خواست تا با ملاحظه و ظرافت امور را دنبال کنند و نگذارند حق ایران پایمال شود.