وحدت لازمه حاکمیت جهان اسلام است/ نیروی دریایی ایران شایسته جاودانگی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی در خطبه های این هفته نماز جمعه سمنان کار سیاسی، نظامی و فرهنگی را لازمه مقابله با تروریست خصوصا تکفیری ها و داعش دانست و افزود: برگزاری اجلاس اخیر فقها و علمای اسلام در قم حرکت فرهنگی مناسب در راستای وحدت جهان اسلام برای مقابله با این گروه های ترویستی بود.

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب تکفیری ها و گروهک داعش را دست نشانده صهیونیست ها دانستند گفت: آیت الله مکارم شیرازی نیز داعشی ها را غیر مسلمان نامیده اند.

خطیب جمعه سمنان همچنین فرارسیدن سالروز شهادت آیت الله مدرس و روز مجلس را یادآور شد و تصریح کرد: کارکرد نمایندگان مجلس در این ایام خوب بوده است و به ویژه در رای اعتماد به وزیر علوم و تحقیقات و فناوری حرکتی مدرسی از خود نشان دادند.

آیت الله شاهچراغی با اذعان بر اینکه دود فتنه ۸۸ به علت بی بصیرتی برخی افراد هنوز قابل مشاهده است خاطرنشان کرد: دکتر فرهادی وزیر علوم نیز در جلسه رای اعتماد مجلس فتنه را خط قرمز و خود را سرباز رهبری و نظام نامید که این مهم امری بسیار پسندیده بود.

وی همچنین هفته بسیج را یادآور شد و بر ضرورت تقویت بسیج تاکید کرد و اظهار داشت: فرهنگ بسیج مواره در راستای حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی بی نهایت موثر بوده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین در پایان این خطبه ها هفتم آذر سالروز نیروی دریایی را یادآور شد و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این نیرو، تصریح کرد: نیروی دریایی با جانفشانی‌های خود در دوران دفاع مقدس و پس از آن با هوشیاری و آمادگی در حراست از مرزهای آبی ایران اسلامی بزرگ نشان دادند که شایسته جاودانگی هستند.