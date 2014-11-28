به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری پنجشنبه شب در نشست مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری و کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان با بیان اینکه استان هرمزگان در زمینه مبارزه با قاچاق با ساختار و تشکیلات استانی، ماموریت ملی دارد، عنوان کرد: پدیده قاچاق مخصوص استان هرمزگان بلکه با توجه به موقعیت هرمزگان قاچاق از سایر مناطق کشور نیز به این استان سرازیر می شود.

وی ادامه داد: یکی از دلایل قاچاق در هرمزگان فاصله اندک سواحل و جزایر استان با کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان است و با توجه به طولانی بودن سواحل استان هنوز امکانات کافی برای کنترل تمامی ساحل وجود ندارد و قاچاقچیان از این فرصت استفاده می کنند.

استاندار هرمزگان افزود: براین اساس باید توجه داشته باشیم که قاچاق تنها یک مشکل استانی نیست بلکه قاچاق دیگر نقاط کشور نیز در هرمزگان متمرکز می شود.

جادری با بیان اینکه برای مبارزه با قاچاق در هرمزگان همه بخش ها درگیر هستند، تصریح کرد: حل مشکل قاچاق نیازمند تصمیمات قاطع و درست است و ما انتظار داریم درخواست های ما در استان در سطح ملی مورد توجه قرار گرفته و مصوب شود.

وی با اشاره به پدیده قاچاق سوخت، بیان داشت: استان هرمزگان نیازی به وارد کردن سوخت از دیگر استان ها ندارد و باید راه های ورودی استان در این خصوص کنترل شوند و همچنین ضرورت تقویت نیروهای انتظامی و دریابانی و تجهیز این نیروها از دیگر مواردی است که باید انجام شود چون با امکانات فعلی نمی توان به خوبی با این پدیده شوم مبارزه کرد.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان اظهار داشت: همچنین ما طرحی را برای فروش قانونی سوخت ارائه دادیم تا درآمد حاصل از این کار برای تامین معیشت مردم هزینه شود و باید بتوانیم با اشتغال سالم با پدیده قاچاق مبارزه کنیم.

جادری خاطرنشان کرد: همچنین باید سهیمه های سوخت پایش و جایگاههای عرضه سوخت باید کنترل شوند و ضمن نظارت بر مسیرها، موارد مربوط به خروج و صدور برخی کالاها به نحوی ساماندهی شود تا کالای درست از کالای قاچاق تشخیص داده شود و همچنین در گمرکات با توجه ورود و خروج روزانه هزاران تن کالا به نصب دستگاه ایکس ری نیاز داریم.

وی با تاکید بر اجرای برنامه های فرهنگی و تولید محتوای مناسب در این زمینه، عنوان کرد: باید به سمتی برویم که شاهد نتایج ملموس در زمینه مبارزه و کاهش قاچاق در هرمزگان باشیم.

مبارزه با قاچاق نیازمند مطالعه علمی و توجه به همه جوانب آن است

معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان نیز در این نشست گفت: در سطح ملی و منطقه ای طرح های متفاوتی برای مبارزه با قاچاق داریم اما نیازمند مطالعه علمی در حوزه قاچاق که به همه جوانب آن توجه داشته باشد.

بهروز اکرمی با بیان اینکه طرح موضوعات کارشناسی می تواند به بهبود وضعیت مبارزه با قاچاق کمک کند، اظهار داشت: قاچاق یک پدیده اقتصادی و چندوجهی است و اگر قرار است با قاچاق مبارزه شود باید به آن از جوانب مختلف نگاه کنیم.

وی ادامه داد: در سطح ملی و منطقه ای طرح های متفاوتی برای مبارزه با قاچاق داریم اما نیازمند مطالعه علمی در حوزه قاچاق که به همه جوانب آن توجه داشته باشد، هستیم تا خروجی آن طرح مناسبی باشد و امیدواریم این مطالعه جامع در سطح ملی انجام شود چون تا زمانی که پازل مبارزه با قاچاق کالا تکمیل نباشد و به بخش های مختلف توجه نشود این پدیده ادامه خواهد داشت.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان افزود: در ساحل استان هرمزگان از دوران قدیم شاهد هستیم که معیشت روستاها و ساکنین محلی با مشکل مواجه است و تا زمانی که برای معیشت ساکنین تصمیم علمی گرفته نشود آنها تسهیل کننده قاچاق کالا خواهند بود و در طرح جامع باید برای معیشت مردم و ساکنین محلی فکری شود.

اکرمی با اشاره به عملکرد مناطق آزاد، عنوان کرد: برای مناطق آزاد اهدافی پیش بینی شده بود اما هم اکنون پس از 21 سال از تصویب قانون مناطق آزاد باید بررسی کنیم که هدف قانون گذار از ایجاد مناطق آزاد چند درصد تحقق پیدا کرده است و اگر محقق نشده به سمت اصلاح آن پیش رویم.

وی گفت: برای مبارزه مثبت و سازنده در زمینه مبارزه با قاچاق باید با سرباندهای اصلی و کسانی که کار کلان انجام می دهند و قاچاقچیان واقعی برخورد کنیم و با هم هفمکری و همکاری توفیقات ما در مبارزه با قاچاق بسیار بیشتر خواهد شد.