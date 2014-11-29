اقدامات مرکز پژوهشها در حوزه سیاستهای جمعیتی/فراهم کردن شرایط ازدواج مجردها

کاظم جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اقداماتی که مرکز پژوهش ها در حوزه های مختلف انجام می‌دهد، گفت: یکی از موارد مورد بررسی و بحث، مربوط به جمعیت است که پس از ابلاغ سیاست های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری، دبیرخانه آن در مرکز پژوهش ها ایجاد شد.

وی با اشاره به اینکه برخی تصور می کنند تمام مشکلات با تدوین قانون برطرف می شود، افزود: این تصور اشتباه است و رفع معضلات و مشکلات جامعه فقط با تدوین قوانین برطرف نمی شود و نیاز به همکاری نهادهای مختلف وجود دارد.

جلالی با اشاره به اینکه آخرین نتایجی که از دبیرخانه جمعیت بدست آمد، مربوط به کمک دولت و مجلس است، گفت: اجرای سیاست های کلی جمعیت نیازمند کمک مشترک مجلس و دولت است که بخشی از آن در حوزه تدوین قوانین در مجلس انجام می شود و بخشی دیگر نیز باید از سوی دولت و دستگاه ها صورت گیرد.

به گفته رئیس مرکز پژوهش های مجلس، بحث جمعیت با اقتصاد گره خورده و باید خانواده ها از یک احساس آرامشی در خصوص مسائل مالی برخوردار باشند تا بتوانند در مورد موضوع افزایش جمعیت اقدام کنند.

وی افزود: از سوی دیگر نباید انتظار داشته باشیم که در مورد افزایش جمعیت فقط خانواده ها کمک کنند، به طوری که هم اکنون تعداد زیادی از دختران و پسران ما مجرد هستند، بنابراین باید برای افرادی که در سن ازدواج قرار دارند، زمینه ای فراهم کنیم تا آنها بتوانند تشکیل خانواده دهند و در این صورت است که به یکباره تحرک عظیمی در موضوع جمعیت ایجاد خواهد شد.

جلالی در پاسخ به اینکه بعد از گذشت چندین ماه از ابلاغ سیاست های مقام معظم رهبری چه اقداماتی انجام شده است، عنوان کرد: یکسری از کارها مربوط به نمایندگان است که آن نیز صورت گرفته، اما بخشی دیگر نیاز به همکاری دستگاه های مختلف و دولت دارد که باید در این زمینه فعال شوند.