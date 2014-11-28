به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن باریک بین در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین در مسجدالنبی با بیان اهمیت تربیت صحیح اسلامی فرزندان گفت: والدین در مقابل تربیت دینی فرزندانشان سئولیت خطیری دارند که باید به آن عمل کنند تا آینده جوانان تضمین شود.

خطیب جمعه قزوین بیان کرد: تقویت بنیان خانواده و احترام به والدین از اموری است که باید در جامعه ترویج شود تا به سعادت برسیم.

هدف دشمنان ایجاد تفرقه در میان مسلمانان است

امام جمعه موقت قزوین با بیان ضرورت حفظ وحدت میان مسلمانان جهان تصریح کرد: امروز با حوادثی که در جهان رخ داده باید با نقشه های استکباری و صهونیستی بیشتر آشنا شویم و بدانیم دشمنان درصدد ایجاد تفرقه بین مسلمانان و رسیدن به اهداف شوم خود هستند و خلق طالبان و داعش برای اسیب زدن به چهره اسلام واقعی و ایجاد دو دستگی در میان مسلمین بود.

وی گفت: جنگ مذهب علیه مذهب، شیعه و سنی، حتی جنگ بین شیعه گامی در راستای اهداف شوم دشمنان است تا وحدت مسلمانان خدشه دار شده و به خود مشغول شوند و با تحت تاثیر قراردادن جریان مبارزه با رژیم صهیونیستی آنها بتوانند به نقشه های خود عمل کنند.

خطیب جمعه قزوین بیان کرد: تکفیری ها با جنایات خود بزرگترین خدمت را به دشمنان قسم خورده اسلام انجام دادند و با هدف بدنام کردن چهره اسلام واقعی امروز به هر جنایتی دست می زنند تا صهیونیست راضی شود اما هوشیاری ملتها این توطئه را نیز خنثی خواهد کرد.

حجت الاسلام باریک بین یادآورشد: رژیم صهیونیستی، آمریکا و انگلیس با جریان تکفیری، داعش و طالبان با تفرقه افکنی میان مسلمانان اهداف شومی در سر دارند اما با روشنگری علمای دینی مردم در صحنه حاضر شده و در برابر جنایتکاران ایستاده اند و بتدریج به پیروزی می رسند.

وی گفت: برگزاری اجلاس تبیین اهداف تکفیری ها در قم با حضور بیش از ۱۰۰ تن از علمای کشورهای جهان حرکت خوبی در افشاگری این جریان انحرافی بود که امیدواریم به نتایج خوبی منجر شود.

تلاش تیم مذاکره کننده عزت مدارانه بود

خطیب جمعه قزوین به اخرین دور مذاکرات هسته ای اشاره کرد و گفت: بعد از گشذت یک سال و ۱۰ دوره مذاکره به دلیل زیاده خواهی آمریکا به توافق جامع منجر نشد و تمدید مذاکرات تا هفت ماه دیگر مورد توافق قرار گرفت که به نظر می رسد عدم رسیدن به یک تواق همه جانبه به آمریکا آسیب خواهد رساند.

امام جمعه موقت قزوین تصریح کرد: از تلاش منطقی و عزت مدارانه تیم مذاکره کننده کشورمان تشکر می کنیم که در صیانت از حقوق ملت موفق عمل کردند و لازم است با تداوم حمایت از فرزندان ملت دعا کنیم این مذاکرات با تحقق اهداف ملت ایران به سرانجام برسد.

وی افزود: ایران اسلامی امروز در برابر پنج قدرت جهان ایستاده تا از حقوق خود دفاع کند و با ابزار رسانه ای بسیار قوی استکبار جهانی کار تیم مذاکره کننده بسیار سخت است که معتقدیم اگر به توافق جامع نرسیم ما چیزی از دست نمی دهیم اما آمریکا متضرر خواهد شد زیرا سردمداران این کشور در مشکلاتی هستند که به یک موفقیت بزرگ نیاز دارند و روی این مذاکرات حساب باز کرده اند.

امام جمعه موقت قزوین در ادامه در خصوص اهمیت قانون گذاری و جایگاه نمایندگان مجلس هم گفت: جایگاه نمایندگان مجلس در قانون گذاری و نظارت برقانون بسیار مهم و تاثیرگذار است و در اقتصاد مقاومتی نمایندگان باید به گونه ای عمل کنند تا راهبردهای این چشم انداز در کشور عملیاتی شود.

وی بیان کرد: با تحقق اقتصاد مقاومتی مردم از مزایای ارزشمند آن بخوبی برخوردار خواهند شد لذا همه باید کمک کنند تا این کار مهم عملیاتی شود.