به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی ظهر جمعه در جمع نماز گزاران ابهر افزود:مدت هفت ماه زمانی است كه غرب اعتمادسازی لازم را انجام دهد و نشان دهد كه ادعای همكاری كه در وین مطرح كرده جدی است و اراده رسیدن به توافق نهایی را دارد.

وی ادامه داد: این هفت ماه فرصت مجددی برای دیگر سیاست های اقتصاد مقاومتی است تا ایران با دست پرتر در مذاكرات حضور یافته و تمام مطالبات ملت را محقق سازد. نقش ملت در این هفت ماهه بسیار بالا است.

حجت الاسلام رحیمی افزود: مهم ترین اصل حركت ملت در مسیر اقتصاد مقاومتی و عدم چشم به راهی برای مشخص شدن نتیجه مذاكرات است. همگرایی مردم و دولت در اقتصاد مقاومتی یعنی پیروزی نهایی بر طرف های مقابل.

امام جمعه ابهر با یادآوری اینکه جان کری در سخنان خود چندین بار به امنیت و خواست صهیونیست ها اشاره کرد افزود: این اقدام نشان از بی عقلی سران آمریکاست البته این که می گوییم تهدید، اگر جامعه انسانی در مقابل این رژیم صفاک باسیتد این رژیم یک قطره در مقابل دیا است رژیمی که با آنها تسلیحات نمی تواند در مقابل فلسطینی ها بایستد و مقاومت کند و هر بار که حمله کرده با شکست رو برو بوده است.

حجت الاسلام رحیمی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری افزود: مقام معظم رهبری نیز فرمودند چه توافق هسته ای صورت بپذیرد و چه توافق هسته ای صورت نپذیرد رژیم جعلی امنیت نخواهد داشت و ماهر کشور که با این رژیم مبارزه کند کمک خواهیم کرد.

امام جمعه ابهر تاکید کرد: فعالیت هسته ای ایران از ابتدا صلح آمیز بوده و در دورانی نیز كه ذخایر 20 درصدی داشته كشوری را تهدید نكرده لذا این ادعا صرفا یك جو رسانه ای است.

حجت الاسلام رحیمی به سالروز شهادت آیت الله سید حسن مدرس و روز مجلس اشاره و اظهار داشت مدرس یکی از فقهای مجاهد و عالم پرهیز گاری بودند که یکی از چهره های درخشان تاریخ تشیع به شمار می رود که زندگی و اخلاق و رفتار و نیز جهتگیری سیاسی و اجتماعی وی برای مشتاقان حق و حقیقت نمونه خوبی است.

حجت الاسلام رحیمی افزود: وی موقعیت خود را سراسر در راه اعتلای اسلام نثار نمود و در جهت نشر نشر حقایق اسلامی و دفاع از معارف تشیع مردانه استوار ماند مدرس به تمام معنا مدرس اخلاق و ادب و تجلی تبری و تولی بودند از دشمنان دین ذره ای هراس نداشت و نسبت به اجرای احکام دین لحظه ای کوتاهی نمی کرد که وجود چنین افرادی برای مجلس می تواند نمونه و الگو قرار بگیرد چون مجلس شورای اسلامی مرکز قانون گذاری، مظهر اراده و حاکمیت مردم خانه ملت و تجلی گاه عزت ملی و تامین کننده منافع عمومی است.

امام جمعه ابهر تصریح کرد: همه باید تلاش کنند اجازه ندهند افراد فاسد و حزب گرا و انحرافی در مجلس حضور داشته باشند چون فساد مجلس فساد یک کشور است و لذا مجلس هم باید زنده باشد و هم سالم باشد نمایندگان نیز باید در بطن مردم باشند و گرفتاریهای مردم را بشناسند و برای حل مشکل مردم قانون وضع کنند.

حجت الاسلام رحیمی از حضور مدیر کل صدا و سیما در شهرستان ابهر تشکر کرد و گفت: به لطف الهی و به برکت خون شهدا صدا و سیما ما امروزه بسیار پیشرفت کرده است و امروزه ما نیازی به ماهواره و رادیوهای بیگانه نداریم و امروز رادیو و تلویزیون ما سر تا پا تنوع است و همه نوع قشری می تواند استفاده کند.