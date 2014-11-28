چهاردهمین دوره مسابقات آثار چاپی برتر کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات در 5 کاربرد اصلی شامل چاپ بسته‎بندی، چاپ تجاری، چاپ نشر، چاپ امنیتی و مسابقات دانشجویی برگزار می‌شود.

شرکت‎کنندگان باید محصول مورد نظر خود را با توجه به نوع روش چاپی (افست، فلکسو، هلیوگراور، دیجیتال، سیلک اسکرین، پد) و فرآیند (پیش از چاپ ،چاپ و پس از چاپ) مورد استفاده در یکی از کاربردهای فوق شرکت دهند.

محصول ارائه شده در مسابقات می‎تواند محصول کامل و یا حتی محصول نیمه آماده باشد.

همچنین در بخش مسابقات دانشجویی شرکت‎کنندگان می‎توانند در 8 سرفصل مختلف اعم از نوآوری در چاپ، محصولات چاپ بسته‎بندی و چاپ امنیتی شرکت کنند.

علاقه مندان به شرکت در مسابقات آثار چاپی می‌توانند برای ثبت نام در مسابقات و ارسال آثار تا 15 دیماه اقدام کنند همچنین داوری آثار از 15 تا 30 دی ماه انجام می‌شود و از برگزیدگان در دهه مبارک فجر تقدیر و تجلیل خواهد شد.

متقاضیان شرکت در مسابقات آثار چاپی برتر برای ثبت نام می‌توانند فراخوان مسابقات آثار چاپی برتر را اینجا ملاحظه کنند.