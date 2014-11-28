  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۷ آذر ۱۳۹۳، ۱۴:۳۹

چهاردهمین دوره مسابقات آثار چاپی برتر کلید خورد

چهاردهمین دوره مسابقات آثار چاپی برتر کلید خورد

ثبت‌نام چهاردهمین دوره مسابقات آثار چاپی برتر جشنواره صنعت چاپ آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات در 5 کاربرد اصلی شامل چاپ بسته‎بندی، چاپ تجاری، چاپ نشر، چاپ امنیتی و مسابقات دانشجویی برگزار می‌شود.

شرکت‎کنندگان باید محصول مورد نظر خود را با توجه به نوع روش چاپی (افست، فلکسو، هلیوگراور، دیجیتال، سیلک اسکرین، پد) و فرآیند (پیش از چاپ ،چاپ و پس از چاپ) مورد استفاده در یکی از کاربردهای فوق شرکت دهند.

محصول ارائه شده در مسابقات می‎تواند محصول کامل و یا حتی محصول نیمه آماده باشد.

همچنین در بخش مسابقات دانشجویی شرکت‎کنندگان می‎توانند در 8 سرفصل مختلف اعم از نوآوری در چاپ، محصولات چاپ بسته‎بندی و چاپ امنیتی شرکت کنند.

علاقه مندان به شرکت در مسابقات آثار چاپی می‌توانند برای ثبت نام در مسابقات و ارسال آثار تا 15 دیماه اقدام کنند همچنین داوری آثار از 15 تا 30 دی ماه انجام می‌شود و از برگزیدگان در دهه مبارک فجر تقدیر و تجلیل خواهد شد.

متقاضیان شرکت در مسابقات آثار چاپی برتر برای ثبت نام می‌توانند فراخوان مسابقات آثار چاپی برتر را اینجا ملاحظه کنند.

کد مطلب 2431422

تازه‌ترین اخبار

پربازدیدترین ها