رضایت حیدری از لیگ جهانی کشتی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حیدری که به عنوان نماینده فدراسیون کشتی کشورمان، ناظر نخستین دوره لیگ جهانی کشتی آزاد است با توجه به حضور 15 تیم داخلی و خارجی در این مسابقات گفت: در مقابل تیمهای برتر و نامدار دنیا که نفرات خوب و عنوان داری را به همراه داشتند برخی از تیمها نیز در سطحی پایین تر و نفرات نه چندان مطرحی به میدان رفتند، اما آنچه مسلم است سطح کمی و کیفی رقابتها مطلوب بود.

نایب رئیس فدراسیون کشتی ادامه داد: با توجه به اینکه این دوره از مسابقات به عنوان نخستین دوره در ایران میزبانی شد، طبیعتا کم و کاستی های مختلفی داشت که سعی ما بر آن است تا در دوره های بعدی این نقایص را برطرف کنیم.

نخستین دوره رقابتهای لیگ جهانی کشتی آزاد هم اکنون با حضور 15 تیم داخلی و خارجی در شهرستان جویبار مازندران در حال برگزاری است.