به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا شیبانی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان بستک با اشاره به خطبه حضرت زینب(س) در جمع مردم کوفه، عنوان کرد: حضرت زینب(س) جامعه شناسی دقیقی در این خطبه به جهانیان عرضه کردند و فرمودند داستان شما مردم کوفه داستان آن کسی است که تمامی بافته های خود را پس از آنکه محکم کرده بود را باز کرد و تمامی زحمات خود را به هدر داد.

وی ادامه داد: مردم کوفه تمامی پیمان ها و تعهداتی که با رهبران الهی خود بسته بودند زیر پا گذاشتند و دچار آسیبهای جدی شدند در حالی که خداوند می فرماید مانند کسی که پیمان و عهد خود را مایه فریب دیگران قرار می دهد نباشید و حضرت زینب، چاپلوسی و چراغ سبز نشان دادن به دشمن را یکی دیگر از آسیبهای جامعه کوفه دانست و باید توجه داشته باشیم که چراغ سبز نشان دادن به دشمن باعث هدر رفتن دست آوردها می شود.

امام جمعه موقت بستک ضمن هشدار مبنی بر عدم تکرار اشتباهات صدر اسلام، افزود: رهبران دینی همواره نگران انحراف در انقلابشان بوده اند و این نگرانی در بنی اسرائیل عینیت پیدا کرد.

حجت الاسلام شیبانی با اشاره به قاعده تکرار حوادث تاریخی در صورت غفلت به خصوص خواص، تصریح کرد: بعد از رحلت پیامبر بزرگوار اسلام(ص) برخی از خواص آرمان هایی که در طی سالها مجاهدت تثبیت کرده بودند را نادیده گرفتند لذا واقعه عاشورا و حوادث تلخ تاریخ اسلام رقم خورد.

امام جمعه موقت بستک جانفشانی های اهل بیت(ع) را مایه زنده نگه داشتن میراث تمدن اسلامی دانست و گفت: تاریخ انقلاب اسلامی مردم ایران نشان می دهد خواص بعد از رحلت امام(ره) پای آرمانهای انقلاب خود ایستاده اند.