رأی مثبت رضا عطاران به فیلمی هندی در جشنواره ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، «تیتلی» به کارگردانی کانو بل که پیش از این در بخش نوعی نگاه جشنواره «کن» امسال هم حضور داشت، توانست جایزه 10 هزار دلاری بهترین فیلم را دریافت کند. داستان این فیلم درباره خانوادهای است که همه اعضای آن سارق ماشین هستند اما فرزند کوچک خانواده راه دیگری را برای زندگی انتخاب میکند.
جایزه ویژه هیات داوران هم به فیلم «ویولت» به کارگردانی باس دووس رسید که در جشنواره برلین 2014 هم فیلم برگزیده بود. داورانی از یونان، آلمان، ترکیه، بلغارستان و تایوان به همراه رضا عطاران فیلمهای این جشنواره را داوری میکردند.
«ردکارپت» به کارگردانی عطاران و محصول «ایراننوین فیلم» که پخش بینالمللی آن را هم برعهده دارد، در بخش غیررقابتی به نمایش گذاشته شد. از ایران علاوه بر «ردکارپت» فیلم سینمایی «هیس! دخترها فریاد نمیزنند» به کارگردانی پوران درخشنده، در بخش رقابتی حضور داشت.