به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی شاهچراغی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه ضمن تاکید بر رعایت تقوی الهی و مراقبت بر نفس اظهار داشت: یقین دایره ای دارد که از اسلام، ایمان و تقوی بالاتر است. انسانی که اهل یقین است به گونه ای عمل می کند که خدا را می بیند. باور ما باید این باشد که خدا ما را می بیند، وقتی این باور حاصل شد به یقین رسیده ایم.

وی با اشاره به سخنان بزرگان در خصوص معنای یقین ادامه داد: باید هر آنچه که در زندگی ما اتفاق می افتد را از جانب خداوند بدانیم، انسان باید بداند همه چیز دست خداوند است. باید باور داشته باشیم و یقین بدانیم که عزت، دنیا، آخرت و... به دست اوست.

این مسئول افزود: یقین نقطه مقابل شک است و اگر انسان شک و تردید داشته باشد، نمی تواند یقین داشته باشد.

امام جمعه شهرری، نقطه مقابل عقل را جهل دانست و یادآور شد: همانطور که ایمان مراحل و سلسله مراتبی دارد، یقین نیز مرتبه هایی دارد و از آثار بسیار مهم یقین، یک آرامشی است که تمام وجود انسان را می گیرد.

حجت الاسلام شاهچراغی با اشاره به فرموده پیامبر اکرم(ص)، اهل یقین را در ۶ نشانه معرفی کرد و یادآور شد: علامت و نشانه های اهل یقین این است که، یقین دارد خدا حق است و به او ایمان می آورد، می داند مرگ حق است و همواره نگران و حراسان است، یقین دارد که قیامت وجود دارد؛ باور دارد که بهشت حق است و تلاش می کند خود را به بهشت برساند؛ می داند که جهنم حق است و تلاش می کند خود را از جهنم دور کند؛ باور دارد که حساب نیز حق است و از اکنون به حساب خود می رسد.

مدرس، دارای بصیرت بالایی بود

این مسئول در بخش دیگری از خطبه های نمازجمعه با اشاره به ۱۰ آذر ماه جاری سالروز شهادت آیت الله سید حسن مدرس به دست مأموران رضاخانی اظهار داشت: امام راحل (ره) از مدرس بسیار یاد می کردند و از دریچه دیگری به وی نگاه می کردند چراکه دارای بصیرتی بالا بود و از استبداد داخلی و خارجی ترسی نداشت و توقع ما نیز از مجلسی های ما نیز این است که چنین بصیرتی را داشته باشند.

وی با اشاره به ۷ آذر ماه سالروز دریانوردی خاطرنشان کرد: نیروی دریایی در طول دوران جنگ تحمیلی و بعد از آن نیز خدمات بسیار شایسته ای را داشته اند و بسیار خوب توانسته اند مرزهای ما را حفظ و حراست کنند و امروز نیز در آبهای آزاد در مقابل دزدان دریایی ایستادگی کرده اند و علاوه بر آن حافظ کشور های دیگر نیز بوده اند.

شاهچراغی با تأکید بر اینکه اکنون انتفاضه سوم آغاز شده است گفت: خوشبختانه اکنون دو شهر عراق از دست عناصر تکفیری و داعش آزادسازی شده اند و امیدواریم بزودی شاهد آزادسازی بصره نیز باشیم.

بسیج یک سرمایه ماندگار و تمام ناشدنی نظام جمهوری اسلامی

خطیب جمعه ری در بخش دیگری از سخنان خود به پایان هفته بسیج اشاره کرد و بیان داشت: بسیج یک سرمایه ماندگار و تمام ناشدنی نظام جمهوری اسلامی ایران است و در به وجود آوردن انقلاب اسلامی، تداوم و حفظ آن تأثیر بسزایی دارد.

شاهچراغی ادامه داد: آنچه که مهم است این است که فرهنگ بسیجی را باید رواج دهیم و جامعه ما باید بسیجی فکر، اندیشه و عمل کند. بازار، ادارت و... ما باید بسیجی فکر کنند.

وی ادامه داد: دشمن به دنبال این است که ما را درگیر زندگی و مسائل زندگی کند، در مسابقه زندگی قرار گرفتن، تفکر بسیجی نیست و ما باید هر روز تلاش کنیم و این روحیه و تفکر بسیجی را تقویت کنیم.

اعتماد کامل مقام معظم رهبری به مذاکره کنندگان هسته ای

امام جمعه شهرری گفت: فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری نشانگر این است که ایشان اعتماد کاملی نسبت به تیم مذاکره کننده هسته ای دارند.

شاهچراغی افزود: اکنون دولت های استکباری همچون آمریکا تلاش می کنند که ایران را در جامعه بین الملل، فاقد اعتبار جلوه دهند. حرف ما با اوباما سردمدار استکبار جهانی یک کلام است که شما با این ظلم و ستم، بر جسم مردم حکومت می کنی، اما ایران در دل های مردم حکومت می کند.

داعش، یک قدرت سیاسی نظامی نیست

این مسئول در پایان در خصوص جریان کنفرانس و اجتماع اخیر مراجع و علمای اسلامی خاطرنشان کرد: این کنفرانس به دلیل تفکرات در حال رواج تکفیری و داعشی است. داعش به معنای کلمه، یک قدرت سیاسی نظامی نیست که نگرانی و دلواپسی ایجاد کند و بزودی پیروزی قطعی است. اما نگرانی که وجود دارد اینجاست که یک اندیشه در فضای مجازی در حال شکل گیری است که ایجاد و حاکم کردن یک خلافت اسلامی را اعلام می کند و متاسفانه در حال فریب جوانان اهل تسنن هستند و اکنون اعضای این کنفرانس جمع شده اند تا ریشه این تفکر را بخشکانند.