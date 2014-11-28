پارلمان دانمارک درباره به رسمیت شناختن کشور فلسطینی تصمیم می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، بحث درباره به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی در پارلمان دانمارک از تاریخ 11 دسامبر آغاز شده و رای گیری در مورد آن در ماه ژانویه انجام خواهد شد.

بحث در پارلمان دانمارک در مورد به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی در حالی انجام خواهد شد که نخست وزیر این کشور یک ماه قبل اعلام کرده بود دولت دانمارک تصمیمی برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین ندارد.

این وضعیت در حالی است که از امروز جمعه بررسی طرح به رسمیت شناختن کشور مستقل فسطین در پارلمان فرانسه آغاز شده است.

این اقدام فرانسه در پی به رسمیت شناخته شدن نمادین کشور فلسطینی از سوی مجلس عوام انگلیس در تاریخ 13 اکتبر، به رسمیت شناخته شدن فلسطین توسط نمایندگان پارلمان اسپانیا در تاریخ 18 نوامبر و اقدام رسمی سوئد در به رسمیت شناختن کشور فلسطینی در تاریخ 30 اکتبر سال جاری میلادی انجام می شود.