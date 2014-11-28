به گزارش خبرنگار مهر، مهناز احمدی بعدازظهر جمعه در اولین "نشست منطقه ای و کارگاه های آموزشی شبکه سازی تخصصی سازمان های مردم نهاد" در مشهد اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش امسال با ۱۳میلیون دانش آموز و یک میلیون همكار فرهنگی پنج شعار اصلی را محور فعالیت های خود قرار داده است.

مدیركل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: ساماندهی نیروی انسانی، بودجه ریزی عملیاتی، مدرسه محوری، تمركز زدایی و افزایش مشاركت مردم در همه سطوح پنج شعار این وزارتخانه را تشکیل می دهند.

وی افزود: برای عملیاتی كردن این شعارها برنامه های زیادی تدارك دیده شده كه در قالب طرح های مختلف در سطح كشور در حال اجرا هستند و نمونه آن همكاری و مشاركت وزارت آموزش و پرورش كشور با معاونت امور زنان ریاست جمهوری بوده است.

مدیركل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: وزات آموزش و پرورش با این آمار و ارقام اعتباراتی كه از دولت دریافت می كند ۹۹ درصد را صرف پرداخت حقوق كارمندان کرده و تنها یك درصد آن را می تواند در سایر زمینه ها استفاده كند در نتیجه كمك همه دستگاه ها، سمن ها و نهادهای مردمی را می طلبد تا ما بتوانیم اهداف اجرایی و عملیاتی كنیم.

وی اظهار کرد: یكی از راه های مشاركت مردم در سطح ادارات آموزش و پرورش، ساخت و ساز مدارس و اداره امور درون مدارس بوده است.

احمدی افزود: از جمله طرح هایی كه در قالب تفاهم نامه بین وزارت آموزش و پرورش و معاونت زنان زیاست جمهوری منعقد شده، چهار طرح در چهار استان كشور است.

وی ادامه داد: طرح اول بهبود وضعیت آموزشی و بهداشتی دختران مناطق محروم در دوره متوسطه، دوم تقویت شیوه های مهارتی و ارتباطی اولیا با دانش آموزان، آموزش مهارت های زندگی به دختران كم توان ذهنی مخصوص مدارس استثنائی و طرح چهارم پوشش تحصیلی دختران بازمانده از تحصیل با توجه به اینكه متاسفانه در شرق كشور دانش آموزان دختر زیادی به خاطر مسائل فرهنگی از تحصیل باز مانده اند.

حضور ۲۵ مدیر ارشد مربوط به زنان در كارگروه های تخصصی وزارت کشور

در ادامه این جلسه مشاور وزیر كشور در امور زنان و خانواده گفت: جایگاه وزارت كشور در ایجاد شبكه همكاری بین دولت و سازمان های مردم نهاد بسیار مهم و قابل ملاحظه است.

فهیمه فرهمندپور افزود: در واقع وزارت كشور نقطه کانونی انواع مشاركت ها و نقطه تمركز تداخل این حلقه های مشاركتی نیز است.

وی تصریح کرد: اگر در مشاركت دولت بخواهیم در برش استانی صحبت كنیم، استانداری و شخص استاندار هر استان به عنوان مهمترین و اصلی ترین نماینده دولت در استان و نقطه مدیریت كلان فعالیت های اداری در استان مطرح است و مدیر كل دفتر امور زنان و خانواده در استانها نیز مهمترین جایگاه و پایگاه كلان فعالیتی استان را در بحث زنان و خانواده دارد.

فرهمندپور بیان کرد: همچنین مهمترین جایگاه در مدیریت، هماهنگ سازی و یكپارچه سازی و در هم تنیده سازی دستگاه های دولتی درحوزه زنان كارگروه های تخصصی زنان و خانواده در شورای برنامه ریزی استان ها است.

مشاور وزیر كشور در امور زنان و خانواده گفت: در حال حاضر ۲۵ مدیر ارشد مربوط به زنان در كارگروه های تخصصی عضو هستند.

وی عنوان کرد: بنابر تلاش یكساله دولت تدبیر و امید وزارت كشور در استانداری ها شاهد همكاری و هم افزایی خوبی بودیم و این كارگروه ها توانسته اند تجسم عینی هم افزایی در امور زنان و خانواده را نشان دهد و من همین جا از زحمات و تلاش های مدیران ارشد استانداری های چهارگانه شرق كشور تشكر و قدردانی میكنم.

فرهمندپور توضیح داد: در ارتباط دولت با سازمان های مردم نهاد كه از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار است توانسته ایم ظرفیت های مناسیی برای برنامه ریزی و سازماندهی ایجاد و شبكه سازی لازم را انجام دهیم كه این امر نشان دهنده ایجاد ارتباط منسجم و شبكه ای بین دولت و مراكز مردم نهاد را نشان می دهد.

مشاور وزیر کشور گفت: ما آمادگی داریم به ویژه در نظارت، پایش و هماهنگ سازی این شبكه فعالانه در سطح استانها توسط مدیران دفتر امور زنان و خانواده ها همکاری نمائیم.