فیلم/ ماجرای سه تماشاگری که دیدار تاتنهام - پارتیزان را به هم ریختند

به گزارش خبرگزاری مهر، سه تماشاگرنمای انگلیسی به همراه یک فردی که از آنها فیلم برداری می کند قبل از بازی مقابل دوربین اعلام کردند در جراین دیدار تیم های تاتنهام و پارتیزان بلگراد وارد زمین خواهند شد و در این دیدار اختلال ایجاد خواهند کرد. در جریان بازی هم فیلمبردار نشان می دهد که هر سه نفر وارد زمین می شوند و تلاش می کنند در جریان بازی اختلال ایجاد کنند. در ادامه فیلم این اتفاق عجیب و نادر را مشاهده می کنید: