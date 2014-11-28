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۷ آذر ۱۳۹۳، ۱۶:۴۵

فیلم/ ماجرای سه تماشاگری که دیدار تاتنهام - پارتیزان را به هم ریختند

فیلم/ ماجرای سه تماشاگری که دیدار تاتنهام - پارتیزان را به هم ریختند

سه هوادار یا تماشاگرنمای انگلیسی قبل از آغاز دیدار پنجشنبه شب تاتنهام و پارتیزان بلگراد در لیگ اروپا اعلام کردند در جریان بازی وارد زمین می شوند.

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به گزارش خبرگزاری مهر، سه تماشاگرنمای انگلیسی به همراه یک فردی که از آنها فیلم برداری می کند قبل از بازی مقابل دوربین اعلام کردند در جراین دیدار تیم های تاتنهام و پارتیزان بلگراد وارد زمین خواهند شد و در این دیدار اختلال ایجاد خواهند کرد. در جریان بازی هم فیلمبردار نشان می دهد که هر سه نفر وارد زمین می شوند و تلاش می کنند در جریان بازی اختلال ایجاد کنند. در ادامه فیلم این اتفاق عجیب و نادر را مشاهده می کنید:

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