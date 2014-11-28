کارگاه آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد در شهرستان قدس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صدقعلی جلیل زاده رئیس تبلیغات اسلامی قدس بعدازظهر در حاشیه برگزاری این کارگاه آموزشی اظهار داشت: پدیده شوم قاچاق مواد مخدر بیش از آنکه فعالیتی سوداگرانه، تجاری و اقتصادی در عرصه مافیای اقتصاد بین المللی باشد، ابزاری کارآمد، موثر و راهبردی در گسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان بر کشورهای توسعه نیافته است.

وی افزود: تحلیل گران سیاسی و اجتماعی بر این باورند که در تهاجم و نفوذ فرهنگی، پدیده مواد مخدر مهمترین عامل به تباهی کشیدن و انحطاط اخلاقی جوامع به شمار می رود.

این مسئول با اشاره به تأثیر روانی اعتیاد به مواد مخدر، تبلیغات شبکه های ماهواره ای و مجازی برای مصرف مواد مخدر را بر افراد جامعه بویژه نوجوانان اثرگذار دانست و تاکید کرد: کار گروهی برای کنترل کودکان و نوجوانان در دو زمینه ارثی و محیطی، سلامت رفتاری والدین در این مهم مؤثر است.

جلیل زاده عنوان کرد: توجه به ظرفیت تبلیغی روحانیون و مراسم مختلف در مساجد می تواند زمینه را هم برای نظارت والدین و هم برای همکاری افراد با مأموران انتظامی فراهم کند و البته با مقایسه شرایط اجتماعی سال های اخیر با گذشته و تهدید کودکان و نوجوانان با مواد مخدر صنعتی، وظیفه تربیتی والدین و نقش ادارات و نهادها در اطلاع‌رسانی صحیح مضرات مصرف مواد مخدر بیش از پیش نمایان می‌شود.

وی ادامه داد: برای ارائه راهکارهای علمی و عملی حفظ ارزشها وب اورهای دینی و رفع خود باختگی و حفظ کرامت انسانی، اقدام به برنامه ریزی وبرگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه شبکه تبلیغی شده تا با ارتقای دانش و پیشگیری و آموزش نیروی انسانی فعال شکل گیرد.

جلیل زاده عنوان کرد: اجراي اين كارگاه هاي آموزشي در راستاي تحقق شاخص هاي برنامه اي سازمان و ايجاد تمهيدات لازم در برگزاري کارگاه هاي آموزشي پيشگيري اوليه از اعتياد به مواد مخدر به همت معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي است.

وی اضافه کرد: گروه‌های هدف سازمان که واجد شرایط استفاده از این کارگاه‌ هستند شامل مداحان و شعرای آئینی، شبکه تبلیغی (مبلغین و مبلغات)، مسئولین و رابطین فرهنگی هیئات مذهبی هستند که بر اساس تقویم زمانبندی، این طرح در سه مرحله زمانی اجرایی خواهد شد.

این کارگاه آموزشی امروز جمعه در دو نوبت صبح و عصر روز جمعه با حضور مداحان، رابطین فرهنگی، مبلغان و مبلغات برگزار شد.