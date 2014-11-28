تیم شهدای جویبار قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینالیست‌های اولین دوره لیگ باشگاه‌های جهان بین تیم‌های بیمه رازی شهدای جویبار و آمریکا در سالن حاجی زاده جویبار برگزار شد که تیم شهدای جویبار با برتری 6 بر 2 برابر حریف خود به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد.

تیم بیمه رازی شهدای جویبار در اوزان 57، 61، 65 و 70 موفق شد برابر تیم آمریکا پیروز شود. عزت الله اکبری در وزن 74 کیولگرم با نتیجه 1 - 2 برابر حریفش باخت و جواد ابربهی در وزن 86 کیلوگرم و جمال میرزایی در وزن 97 کیلوگرم از حریفان خود پیشی گرفتند. در دیدار وزن 125 کیلوگرم هم نماینده ایران به حریف خود باخت.

در ترکیب تیم بیمه رازی جویبار حسن رحیمی، بخام گریگریوف، ماکمد قربان اوف، مهدی تقوی، عزت الله اکبری، جواد ابراهیمی، جمال میرزایی و سید رضایی موسوی در اوزان ۵۷، ۶۱، ۶۵، ۷۰، ۷۴، ۸۶، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم حضور داشتند.

همچنین در تیم آمریکا نیز، تونی رماس، جو کولون، رئیس هامفری، آدام هاو، دراین وین، وی ماچالاک و نیرل فورچون رقابت کردند.