به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان حج و زیارت در اطلاعیه ای اعلام کرد: دارندگان اسناد ودیعه گذاری عمره مفرده در بانکهای ملی و ملت تا اولویت ۴۵۰ از فردا شنبه هشتم آذر می توانند در ظرفیت‌های خالی کاروان‌های مرحله اول عمره ۹۴-۹۳ ثبت نام کنند.

بر اساس این اطلاعیه، ثبت نام اولویت های جدید اعلام شده منوط به وجود ظرفیت خالی در کاروان های عمره هریک از استان های کشور است.

متقاضیان ثبت نام در کاروان های عمره که بر اساس این اطلاعیه برای نام نویسی در کاروان ها فراخوان شده اند، باید قبل از نام نویسی در کاروان ها ، تقاضای تشرف به عمره ۹۴-۹۳ و گروه بندی را در سامانه فاخر به نشانی fakher.haj.ir ثبت نمایند.

ثبت نام در کاروان های عمره از طریق مراجعه به سامانه فاخر و یا مراجعه به دفاتر خدمات زیارتی سراسر کشور امکان پذیر است.

پیش از این اولویت های یک تا ۴۰۰ عمره مفرده و همچنین دارندگان اسناد قدیمی ثبت‌نامی عمره مربوط به سال ۱۳۸۶ به قبل، برای نام نویسی در کاروان های عمره فراخوان شده بودند. اعزام کاروان های مرحله اول عمره مفرده از ۱۳ آذر آغاز می شود و تا ۲۰ اسفند ادامه خواهد داشت.