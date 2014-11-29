۸ آذر ۱۳۹۳، ۸:۵۳

یک مقام مسئول خبر داد:

امکان بکارگیری استادکاران فاقد مدرک در رشته های هنر پیام نور

رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه پیام نور گفت: بکارگیری استادکاران و مربیان بدون مدرک دانشگاهی در رشته های هنر دانشگاه پیام نور بر اساس ضوابط وزارت علوم امکان پذیر شد.

دکتر حیدر جهان‌بخش در گفتگو با خبر‌نگار مهر در خصوص برنامه دانشگاه پیام نور برای استادکارهای هنر و به کارگیری این افراد در دانشکده هنر گفت: در حال حاضر استاد کارهای هنر با دانشکده هنر پیام نور همکاری می کنند.

وی ادامه داد: ولی مشکلی که در رابطه با این استاد کارها با آن مواجهیم این است که برخی از این استاد کارها مدرک دانشگاهی ندارند و باید به وزارت ارشاد مراجعه کرده و مدرک صلاحیت هنری دریافت کنند، ولی برخی از این استاد کارها حاضر نمی شوند برای دریافت این مدرک به وزارت ارشاد مراجعه کنند و در صورت اصرار زیاد به این کار از ادامه همکاری با دانشگاه منصرف می شوند.

رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه پیام نور با بیان اینکه دانشگاه در دو گروه تربیت بدنی و هنر با این مشکل روبرو است، افزود: برای همین آیین نامه ای تحت عنوان "به کارگیری استاد کاران و مربیان بدون مدرک دانشگاهی" را برای به کارگیری استاد کار در گروه هنر و تربیت بدنی پیشنهاد داده ایم هیات رئیسه نیز ابلاغ و عنوان کرده است که این آیین نامه نوشته شود تا به تصویب هیات رئیسه برسد.

 وی افزود: البته در تمام دانشگاه ها باید آموزش و پرورش، وزارت علوم یا وزارت ارشاد این استاد کارها را تایید کنند اما چون برخی از این افراد حاضر به مراجعه و دریافت صلاحیت مدرک هنری از این وزارت خانه ها نمی شوند ما مجبوریم یک روش هموار سازی و تعاملی را ایجاد کنیم.

جهان بخش ادامه داد: البته دانشجویان نیز نسبت به این مساله زیاد سخت نمی گیرند چون استاد کارها با جاذبه آموزشی که دارند، دانشجویان را نیز جذب می کنند.

رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه پیام نور افزود: اما در رشته مهندسی مانند معماری این کار را نمی توان انجام داد چون مثل گذشته کمبود استاد در این رشته وجود ندارد.

وی افزود: افرادی نیز با دانشکده هنر همکاری می کنند و دارای مدرک دکتری نیز هستند ولی هیات علمی نیستند و یک روز از روی انگیزه های خاص می خواهند با دانشگاه همکاری کرده و تدریس کنند که ما هم قبول می کنیم. 

زهرا سیفی

