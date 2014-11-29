" نقطه سرخط" تماشاگران برای مسئولان/ غیبت خادم و کاپ گنجی در دست استاندار

​به گزارش خبرنگار مهر، فینال و مراسم اهدای جوایز و کاپ نخستین دوره مسابقات لیگ کشتی آزاد باشگاههای جهان شامگاه جمعه برگزار شد. در این مراسم کاپ قهرمانی به تیم بیمه رازی شهدای جویبار رسید و تیمهای آمریکا و شورای شهر کرج نیز دوم و سوم شدند.

بازی فینال وزن ۱۲۵ کیلوگرم بین موسوی از تیم بیمه رازی شهدای جویبار و و نماینده آمریکا برگزار شد که با باخت موسوی و اعتراض مسئولان و آزادکار مازنی به رای داور همراه بود که این اعتراض پذیرفته نشد و آزادکار آمریکا برنده رقابت شد.

همچنین در قسمتی از بازی فینال تماشاچیان حاضر در سالن با تکرار متنی که توسط لیدر، خوانده می شد، خواستار ساخت سالنی مناسب در شهر جویبار شدند. در قسمتی از این متن که بصورت دسته جمعی خوانده می شد، آمده است: " جویبار با داشتن ۱۲ ملی پوش و المپیکی و کسب مدال های مختلف از داشتن سالن مناسب محروم است. ساخت سالن مناسب با شان مردم شریف جویبار باید در دستور کار قرار گیرد. نقطه. سرخط. "

از حاشیه های دیگر دیدارهای رده بندی و فینال و همچنین مراسم اهدای جوایز، غیبت رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی بود که به جای وی علیرضا حیدری نایب رئیس فدراسیون در مراسم اهدای کاپ ها حضور داشت.

حضور پیشکسوتان کشتی و قهرمانان رشته های مختلف ورزشی مانند بهادر مولایی قهرمان مازنی رشته وزنه برداری از دیگر حاشیه های این مراسم بود و از افتخارآفرینی های پیشکسوتان و نام آوران با ذکر نامشان تقدیر شد.

اهدای کاپ قهرمانی با حضور ناظر مسابقات، مسئولان فدراسیون و استان مازندران برگزار شد و پس از اهدای کاپ تیمها، رضا گنجی فرماندار جویبار با اهدای کاپ و تندیس از ربیع فلاح استانداز مازندران تقدیر کرد که این کاپ توسط حجت الاسلام معلمی نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبرنی به استاندار داده شد.

تقدیر از علیرضا یونسی معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران و حبیب حسین زادگان مدیرکل تربیت بدنی مازندران و اهدای تندیس از سوی ستاد برگزاری مسابقات از دیگر حاشیه های مراسم اختتامیه بوده است.

انتقاد برخی شهروندان و علاقمندان به کشتی از جلوگیری از آنان برای ورود به سالن به رغم تهیه بلیت مسابقات از دیگر حاشیه های مراسم پایانی مسابقات بود.