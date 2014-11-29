ارزشهای دفاع مقدس در جامعه تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابوالحسن حسن زاده شامگاه جمعه در اولین یادواره شهدای گردان بلالی اهواز در عملیلت طریق القدس عنوان کرد: انسان باید اول نعمت های خدا را بشناسد، سپس شکرگزاری را به جا آورد زیرا اگر نعمتی برای انسان ناشناخته باشد بحث شکرگزاری نعمت معنا ندارد.

وی افزود: کسانی که نعمت های خدا را می شناسند به دو دسته بندگان شاکر و بندگان کفور تقسیم می شوند.

امام جمعه موقت اهواز اظهار کرد: جهاد در راه خدا به عنوان یکی از بالاترین نعمت هایی است که خدای متعال به بندگان خاص خود عطا کرده که در این باره آیات فراوانی هم در قرآن آمده است.

حجت الاسلام حسن زاده تصریح کرد: بنا بر روایتی از حضرت علی (ع) جهاد، دری از درهای بهشت است که خدا بر اولیای خاص خود باز می کند و بر اساس این آیات و روایات، هر شخص، همین که در میدان جنگ وارد شود و جهاد داشته باشد در بهشت را به روی خود باز کرده است، دری که خدا اولیای خاصش را از آن در وارد می کند. حال اگر مجروح، اسیر یا بالاتر از همه اینها شهید شود ارزش های بالاتری را کسب می کند.

وی ادامه داد: در جهاد کسانی که سابقون هستند از ارزش بالاتری برخوردارند که یکی از ویژگی های گردان بلالی اهواز نیز همین سابقون بودن آنها در زمان جنگ است. این گردان از اولین نیروهایی بودند که در جنگ و دفاع وارد شدند.

امام جمعه موقت اهواز بیان کرد: مهمتر از خود ارزشها، مسئله حفظ ارزش است. در انجام هر عملی دو نوع اخلاص وجود دارد که یکی اخلاص در حین عمل و دیگری اخلاص بعد از عمل است. اخلاص در حین عمل شرط قبولی هر عملی است اما اخلاص بعد از عمل یعنی اینکه شخص ارزش آنچه را انجام داده حفظ کند نه اینکه با اعمالی مانند ریا آن ارزش را از بین ببرد که این امر مهمتر از خود عمل است.

حجت الاسلام حسن زاده افزود: حفظ ارزش های جهاد نیز امری بسیار مهم است به شرط آنکه با اخلاص بعد از عمل همراه باشد، یعنی بر سر هدفی که برایش جهاد کرده ایم، بمانیم.

وی گفت: یکی از خطرات موجود بر سر راه انسان، دنیا گرایی است. تمام شدن جنگ نباید سبب شود که ما به طور افراطی درگیر مسائل دنیایی شده و از آن دوران فاصله بگیریم. اما به جرات می توان گفت، اگر کمترین خطری دین و کشور را تهدید بکند همین افراد دوباره در صحنه آمده و پای جهاد و شهادت هستند‌.

امام جمعه موقت اهواز عنوان کرد: تمام کسانی که دیروز در میدان جنگ بودند، امروز به هر نحوی باید ارتباطشان را با یکدیگر داشته باشند و صفا و صمیمیت آن دوران را حفظ کنند.

حجت الاسلام حسن زاده تصریح کرد: زندگی بدون یاد شهدا ما را به سمت دنیا برده و از آرمانها و اهدافمان دور می کند، پس باید همیشه یاد شهدا را در ذهن داشته باشیم که به گفته مقام معظم رهبری زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست.

وی به نوشتن خاطرات دوران جنگ و مسائلی که کمتر گفته شده تاکید کرد و افزود: این خاطرات ارزشمند برای انتقال به هم نسلان و نسل های بعد باید نوشته شود. نوشتن این واقعیت ها بدون مبالغه خود زیباترین و ارزشمندترین اعمال است.

امام جمعه موقت اهواز عنوان کرد: دفاع از نظام جمهوری اسلامی و ولی فقیه رسالتی است که بر عهده ماست. دفاع از نظام در هر زمانی متفاوت است و پیروی از خط امام بدون دفاع از ولی فقیه ممکن نیست.

حجت الاسلام حسن زاده تاکید کرد: حتی اگر انتقادی هم وجود داشته باشد نباید اجازه بدهیم کمترین زمزمه ای در تضعیف نظام زده شود و سبب شود از خون پاک شهدا فاصله بگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، خاطره گویی، مداحی و اجرای دکلمه از دیگر برنامه های اجرا شده در این یادواره بود که با حضور رزمندگان دوران هشت سال جنگ تحمیلی که پس از سال ها گرد هم امده بودند، برگزار شد.